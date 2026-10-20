Gold Film'den Cansu Taşkın açıklaması

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Billur' karakterine hayat veren Cansu Taşkın'ın diziden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Gold Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kızılcık Şerbeti' dizimizin 143. bölümü itibarıyla, senarist değişikliği sonrasında hikâyede yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Cansu Taşkın'ın hayat verdiği 'Billur' karakterinin hikâyesi sona ermiştir. Bu nedenle değerli oyuncumuz Cansu Taşkın, dizimizin oyuncu kadrosundan ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar projemize verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.