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        Haberler Televizyon Gold Film'den Cansu Taşkın açıklaması

        Gold Film'den Cansu Taşkın açıklaması

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film, Cansu Taşkın'ın diziden ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        "Hikâyesi sona erdi"

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Billur' karakterine hayat veren Cansu Taşkın'ın diziden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Gold Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kızılcık Şerbeti' dizimizin 143. bölümü itibarıyla, senarist değişikliği sonrasında hikâyede yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Cansu Taşkın'ın hayat verdiği 'Billur' karakterinin hikâyesi sona ermiştir. Bu nedenle değerli oyuncumuz Cansu Taşkın, dizimizin oyuncu kadrosundan ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar projemize verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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