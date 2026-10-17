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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor

        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' 14'üncü sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. 'Güldür Güldür Show' bu akşam 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor

        SHOW TV’de ekranlara gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programGüldür Güldür Show bu akşam on dördüncü sezonuyla ekrana geliyor. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’ fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile kaldığı yerden devam ediyor.

        MERT FIRAT ‘GÜLDÜR GÜLDÜR’ SAHNESİNDE

        Ekranların sevilen programı yeni sezona güzel bir sürprizle merhaba diyor. Başarılı oyuncu Mert Fırat, sezonun ilk bölümünde ‘Güldür Güldür Show’ sahnesine konuk oluyor. Yer aldığı skeçte Laz bir karaktere hayat verecek olan Mert Fırat, başarılı şive performansı ve enerjisiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken yeni sezon açılışına da damga vuracak.

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        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #komedi
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