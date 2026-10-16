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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon heyecanı başlıyor!

        'Güldür Güldür Show'un yeni sezon heyecanı başlıyor!

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' 14'üncü sezonuyla izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        'Güldür Güldür Show'un yeni sezon heyecanı başlıyor!

        SHOW TV ekranının sevilen programı, BKM imzalı ‘Güldür Güldür Show’, 14'üncü sezonuna adım atıyor. Yepyeni skeçleri, kahkaha dolu anları ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan programın merakla beklenen afişi yayınlandı.

        Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan ‘Güldür Güldür Show’, yeni sezonda da hayatın içinden mizahi dokunuşları ve unutulmaz karakterleriyle ekranların neşesi olmaya devam edecek.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

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        'Güldür Güldür Show', 14'üncü sezonuyla yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #Güldür Güldür Show
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        #program
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