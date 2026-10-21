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        Haberler Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk: Benim tek amacım...

        Güllü'nün oğlu Tuğberk: Benim tek amacım...

        Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güllü'nün oğlu: Benim tek amacım...

        Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter önceki gün sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Gülter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz. Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim.

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        #Güllü
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Tuğyan Ülkem Gülter
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