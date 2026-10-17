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        Haberler Magazin Halit Ergenç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin ile buluştu

        Halit Ergenç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin ile buluştu

        Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile İstanbul'da bir araya geldi. Vershinin, Türk dizilerinin birçok Rusyalı nezdinde büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildiğini ifade etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ergenç ile Vershinin buluştu

        Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda oyuncu Halit Ergenç ile bir araya geldi. Görüşmeye, Başkonsolos Aleksandr Kalachev de katıldı.

        Vershinin, Halit Ergenç'in Eylül ayında farklı ülkelerden genç delegelere kültür, sanat ve sinemadaki çağdaş eğilimlerin gelişimi de dâhil olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişi bulunma imkânı sunan Uluslararası Gençlik Festivali vesilesiyle Yekaterinburg’a gerçekleştirdiği ziyaretinden övgüyle bahsetti. Bunun yanı sıra Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki Kanuni 'Sultan Süleyman' rolü başta olmak üzere kariyerindeki mihenk taşı niteliğindeki çalışmalarını anlattı. Sergey Vershinin ise bu dizinin ve diğer Türk yapımlarının birçok Rusyalı nezdinde büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildiğini ifade etti. Büyükelçi, konuğuna bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek, iki ülke ve halkları arasındaki kültürel temasların ehemmiyetini vurguladı.

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        #rusya
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