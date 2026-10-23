Hasan Gözetlik: Sakiler zirvede bitti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sakiler grubunun dağılmasıyla beraber solo kariyerine odaklanan müzisyen Hasan Gözetlik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni projeleri ve menajeriyle planlamalar yaptığını söyleyen Gözetlik, verdiği kilolarla ilgili de konuştu.

"HALİMDEN MEMNUNUM"

Yaklaşık iki buçuk-üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşü de hayatına eklediğini belirten Gözetlik, "Ben bir 7-8 kilo falan verdim. Geceleri yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Çünkü yemek yemeye aşığım. Moralim bozukken de yemek yiyorum, mutluyken de yemek yemesini seviyorum. Bir bu kadar daha verdiğim zaman yeter. 'Çok da zayıflama' diyorlar. Ben de memnunum halimden" dedi.

Yeni şarkısı 'Sana Tutuluyorum' için heyecanlı olduğunu belirten Gözetlik, "Alp Bahtiyar ve İlkay Şencan imzalı 'Sana Tutuluyorum' adlı şarkımız 30 Ekim'de yayında olacak" dedi. Müzik tarzında ve giyiminde değişikliğe gideceğini de belirten Gözetlik, "Kimonoları attım. Eşime selamlar olsun buradan, 162 tane kimono attı. Bir daha hiçbirini görmeyi düşünmüyorum. Müzik tarzım da azıcık daha yeni nesil arabesk gibi olacak. Giyim tarzımda da kimonolar yok artık. Takım elbise giyeceğim, yeter. Farklı bir Hasan Gözetlik göreceksiniz" diye konuştu.

Solo kariyerinde sahne takvimini oluşturmaya başladığını söyleyen Gözetlik, "Ufak ufak artık sahnelerimizi, takvimimizi ayarlamaya başladık. Yoğun da geçecek gibi gözüküyor. Şarkımız çıkmadan telefonlarımız çalmaya başladı. Sağ olsun, bizi seven çok. Şarkı çıktıktan sonra da önümüzdeki bir-iki yılın takvimi bayağı yoğun geçecek gibi gözüküyor. Zaten önümüzdeki bir yılın şarkı listesini bile hazırladık. Her şeyimiz hazır" dedi.

"TAM ZİRVEDE BIRAKMAK GEREK"

Sakiler grubundan ayrılığı hakkında da konuşan Hasan Gözetlik, "Sakiler çok güzel bir projeydi. Çok anlamlı bir projeydi. Öncelikle o projenin içinde olmaktan, sesi ve yüzü olmaktan her zaman gurur duyarım. Şimdi herkesin kendi müziğini, kendi becerilerini, kendi dünyasını solo gösterme zamanı. Her şey kalbimizce olsun, onların da kalbince olsun. Biz Sakiler olarak geride çok güzel şeyler bıraktık. En önemlisi, sevenlerimize bir asırlık dinlenebilecek şarkılar bıraktık. Ben Yücel'le de Serkan'la da kendimle de her zaman gurur duyuyorum bu konuda. Bazı şeyleri tadında, tam zirvede bırakmak gerek... Bence Sakiler zirvede bitti. Her zaman dinlenecek ve güzel hatırlanacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'DEN YÜZÜMÜZ GÜLMEDİ"

Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Hasan Gözetlik, takımının şampiyonluk hasretinden dert yandı. Oğlunun da Fenerbahçeli olduğunu ancak Galatasaraylı Mauro Icardi'nin formasını istediğini anlatan şarkıcı, "Ömrümüz tükendi artık Fenerbahçe'den. Bana Fenerbahçe'yi sorma. Allah'ım yardım et artık, bir şeyler yap. Ben Fenerbahçeliyim ama yüzümüz gülmedi. Oğlan da Fenerbahçeli, hastası oldu. Bir kere bile 'Oğlum Fenerbahçe'yi tut' demedim ama durmadan forma istiyor. Icardi forması istiyor ama Fenerbahçeli. Sekiz yaşında. O da şampiyonluk göremeyenlerden. Ben zor gördüm, o nasıl görecek? Biz çok mutlu değiliz açıkçası. Umarım en kısa zamanda düzelir" diye konuştu.