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        Haberler Dünyadan Hollywood'un en sevilen karakter oyuncularından Richard Riehle hayatını kaybetti

        Hollywood'un en sevilen karakter oyuncularından Richard Riehle hayatını kaybetti

        'Star Trek' serisi ile 'Office Space' gibi filmlerdeki başarılı karakter oyunculuğuyla hafızalarda yer edinen Richard Riehle, 78 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        Televizyon ve filmlerde sık sık otorite figürlerini canlandıran, ancak özellikle 'Office Space' filminde Tom Smykowski rolüyle tanınan karakter oyuncusu Richard Riehle, hayatını kaybetti. 78 yaşındaki oyuncunun 15 Ekim'de hayata veda ettiği öğrenildi.

        Oyuncunun ölüm nedeninin açıklanmadığı vefat duyurusunda, "Sektörümüz olağanüstü bir yeteneği, topluluğumuz ise gerçekten harika bir insanı kaybetti" denildi.

        Riehle'nin yaklaşık 50 yıllık kariyeri, Amerikan İç Savaşı draması 'Glory'de bir levazım subayı, 'The Fugitive'de bir hapishane gardiyanı, 'Executive Decision'da bir hava polisi, 'The West Wing'de konuk oyuncu olarak bir polis memuru ve 'Ferris Bueller's Day Off'un televizyon uyarlamasında bir müdür rolünü içeriyordu.

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        Notre Dame Üniversitesi'nde son sınıftayken oyunculuğa başlayan Riehle, ilk oyunculuk deneyimini 1977 yapımı 'Joyride' filminde Desi Arnaz Jr., Anne Lockhart, Robert Carradine ve Melanie Griffith ile birlikte yaşadı. Daha sonra 'Bridesmaids' adlı komedi filminde, Woody Allen'ın yönettiği 'Shadows and Fog' adlı komedi-gizem filminde, Michael Douglas ile birlikte 'Black Rain'de ve 'Grounded For Life' adlı sitcom'da rol aldı.

        Oyuncu ayrıca 1992'de 'Star Trek: The Next Generation', 2000'de 'Star Trek: Voyager' ve 2004'te 'Star Trek: Enterprise' filmlerinde oynadı.

        En sevilen rollerinden biri, 1999 yapımı 'Office Space' filminde, Initech'te işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve "İnsan ilişkilerinde iyiyim!" diye ısrar eden Tom Smykowski karakteriydi.

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