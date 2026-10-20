İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, yeniden sette

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, 'Yol Arkadaşım' serisinin üçüncü filmi için sete çıktı. Şeref ve Onur karakterleriyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ikili, Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen çekimlerde filmin yeni yol arkadaşı Cindy adlı atla kamera karşısına geçti.

Yapımını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media'nın üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel yapıyor. Filmin kadrosunda Seda Türkmen, Baturay Özdemir, Bahar Şahin, Metin Pıhlıs, Burcu Türünz, Öykü Naz Altay ve Pelin Baynazoğlu da yer alıyor.

ŞEREF VE ONUR'A YENİ YOL ARKADAŞI!

REKLAM

Başı dertten kurtulmayan Şeref ile Onur, üçüncü filmde yeni bir maceraya atılıyor. Bu kez onlara şampiyon yarış atı Cindy de eşlik ediyor.

Setten paylaşılan karelerde Büyükak ve Koç, ellerinde klaketle poz verirken hikayede önemli bir yeri olan Cindy ile de bir araya geldi.

TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media'nın yapımını üstlendiği 'Yol Arkadaşım 3', 26 Şubat 2027'de sinemalarda!