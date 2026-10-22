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        Haberler Dünyadan Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, Donald Trump'ın golf oynama davetini reddetti: Hapse atılmalı!

        Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, Donald Trump'ın golf oynama davetini reddetti: Hapse atılmalı!

        Heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynama davetini reddettiğini açıklarken, "Trump ve yandaşları hapse atılmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Davetini reddetti: Hapse atılmalı!

        Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynamaya davet edildiğini ancak Trump karşıtı katı inançları nedeniyle teklifi reddettiğini açıkladı. McBrain, Trump ve yandaşlarının hapse atılması gerektiğini söyledi.

        Telegraph gazetesine konuşan McBrain, Cumhuriyetçi olan bir arkadaşının kendisine, "Başkanla birlikte golf oynamaya gelmek ister misin?" diye sorduğunu söyledi. McBrain, "Hayır dostum" diyerek teklifi reddettiğini açıklayarak, “Narsisizmden, Epstein dosyaları ve benzeri şeyler hakkındaki tüm bu yaygaradan, özellikle de İran'a karşı başlattığı ahlaksız savaştan hiç hoşlanmıyorum” dedi.

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        McBrain, “Trump ve yandaşları hakkındaki son sözüm şu: Hapse atılmalılar” diye ekledi.

        McBrain, 'Hello Boys and Girls!' adlı otobiyografi kitabıyla gündemde.

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        #Donald Trump
        #golf
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