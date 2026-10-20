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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez yeni aşkını buldu: Rol arkadaşı Brett Goldstein ile ilişki yaşıyor

        Jennifer Lopez yeni aşkını buldu: Rol arkadaşı Brett Goldstein ile ilişki yaşıyor

        Ben Affleck'ten boşanmasının ardından adı bugüne dek kimseyle anılmayan Jennifer Lopez, yeni bir aşka yelken açtı. Sanatçının rol arkadaşı Brett Goldstein ile set aşkını gerçek hayata taşıdığı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Yeni aşkını buldu

        Görünüşe göre Jennifer Lopez, başrolleri paylaştığı 'Office Romance' adlı romantik komedideki rol arkadaşı Brett Goldstein ile ekrandaki kimyalarını gerçek hayata da taşımış görünüyor.

        Page Six'in haberine göre, daha önce sevgili olduklarını yalanlayan 57 yaşındaki Lopez ve 46 yaşındaki Goldstein bir ilişki yaşıyor.

        İkili, 16 Ekim'de Los Angeles'ta bir yetenek menajerinin partisine aynı arabayla gelirken ve ayrılırken görüldü. Çiftin, partiye ayrı ayrı girmeye özen gösterdikleri belirtildi.

        Bu yazın başlarında, Lopez ve Goldstein'in, çekimler sırasında sette profesyonel davrandıklarını ancak aralarındaki kimyanın yadsınamaz olduğunu özel olarak belirtmeleri, aralarında aşk dedikodularına yol açmıştı. İkili, Mart 2025'te Broadway'de sahnelenen 'Oh, Mary!' oyununu birlikte izlerken görüntülenmişti. 'Office Romance' filminin çekimleri o yılın nisan ayında başlamıştı.

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        Ekim ayında Lopez, Andy Cohen'in 'Watch What Happens Live' programında, "Brett Goldstein ile bir film çektim ve bence en iyi öpüşen oydu" demişti.

        Goldstein, Lopez'in uzun zamandır hayranıydı ve daha önce Aralık 2019'da katıldığı bir podcast yayınında, 'Hustlers' filmindeki performansı için Lopez'i övmüştü.

        İkili, filmlerinin tanıtımı sırasında verdikleri röportajlarda aşk dedikodularını yalanlamıştı.

        Lopez, "Birisiyle birlikte görüldüğümde veya biriyle çalıştığımda, beni o kişiyle ilişkilendirmeye çalışmadıkları bir an asla olmuyor" derken; Goldstein ise, "Sanırım onun yanında durursanız, olan şey tam olarak bu" demişti.

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        Lopez, iki yıllık evliliğin ardından Ağustos 2024'te eski eşi Affleck'e boşanma davası açmıştı. Goldstein'in kamuoyuna yansıyan tek ilişkisi, 2021'de oyuncu Beth Rylance ileydi.

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        #Jennifer Lopez
        #aşk
        #ilişki
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