Kendall Jenner kardeşi Kylie Jenner hakkında sessizliğini bozdu
Kylie Jenner'ı Victoria's Secret Fashion Show'da 50 milyon dolarlık fantezi sütyeni giydiği için eleştirenlerden bazıları, bu sütyeni taşımayı ablası Kendall Jenner'ın daha fazla hak ettiği şeklinde yorumlar yapmıştı. Süper model Kendall Jenner cephesinden yanıt geldi
Kendall Jenner, kız kardeşi Kylie Jenner'ın çok konuşulan Victoria's Fashion Show çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu.
29 yaşındaki kozmetik milyarderi ve realite şov yıldızı Kylie Jenner, yılın moda gösterisinde 50 milyon dolarlık fantezi sütyeni giyerek izleyicileri şaşırtmıştı. Bir model olmadan fantezi sütyeni taşıyor olması, onun torpilli olmakla suçlanmasına yol açmıştı.
Gerçek bir süper model olan 30 yaşındaki Kendall Jenner ise bu yılki defilede yer almadı. En son 2018'de Victoria's Secret podyumunda yürümüştü. Kylie Jenner'ı eleştirenlerden bazıları, bu sütyeni taşımayı Kendall Jenner'ın daha fazla hak ettiği şeklinde yorumlar da yapmıştı.
Kylie Jenner'ın Instagram özet videosuna yorum yapan Kendall Jenner, "Muhteşem bir kadın!!!" diye yazarak, aralarında kardeş rekabeti olmadığını kanıtladı.
Kylie Jenner, Victoria's Secret defilesinden videosunu 380 milyon takipçisiyle paylaştı ve altına "Beni çimdikleyin!" yazarak bir elmas emojisi ekledi.
Jenner'ın taşıdığı fantezi sütyen, 22 milyon dolarlık sarı bir elmas merkez parçası ve 4 bin 410 doğal elmas içeriyordu. 15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla tamamlanan sütyenin ağırlığı yaklaşık 1.8 kilogramdı.