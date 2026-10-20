Kendall Jenner kardeşi Kylie Jenner hakkında sessizliğini bozdu

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 19 Ekim 2026

Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber başlıyor. Sel felaketlerinden kuyumcu soygununa kadar günün öne çıkan başlıkları ekranlarda. 19 Ekim Pazartesi gününün önemli gelişmeleri mercek altında. Habertürk Ana Haber bülteninde, ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren sel felaketleri, yatırım ödemeleri ve Ayazağa... Daha Fazla Göster Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber başlıyor. Sel felaketlerinden kuyumcu soygununa kadar günün öne çıkan başlıkları ekranlarda. 19 Ekim Pazartesi gününün önemli gelişmeleri mercek altında. Habertürk Ana Haber bülteninde, ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren sel felaketleri, yatırım ödemeleri ve Ayazağa'daki yıkım çalışmaları detaylandırılıyor. Ayrıca gündemi sarsan kuyumcu soygunu, bir dağcının yaşamını yitirdiği olay paylaşılıyor. Faruk Aksoy, tüm bu güncel haberler ve olayların arka planını tarafsız bir bakış açısıyla aktararak son dakika gelişmeleri takipçilerimize sunuyor. Günün gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Sizce gündemdeki en önemli başlık hangisi? Yorumlarda buluşalım. Daha Az Göster