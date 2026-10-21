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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian 13 yaşındaki kızı North West'i taklit etti

        Kim Kardashian 13 yaşındaki kızı North West'i taklit etti

        Kim Kardashian, Cadılar Bayramı görünümü için 13 yaşındaki kızı North West'in tarzını birebir kopyaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        13 yaşındaki kızını taklit etti

        Kim Kardashian, tercih ettiği Cadılar Bayramı kostümüyle büyük bir şaşkınlık yarattı. 45 yaşındaki realite şov yıldızı, eski eşi Kanye West ile evliliğinden olan en büyük çocuğu, 13 yaşındaki kızı North West'in görünümünü taklit etti.

        Kardashian, kızının kendine özgü tarzını birebir kopyalamak için hiçbir detayı atlamadı. Cesur mavi saçlarından piercing'lerine kadar her datayı birebir uygulayarak kızına benzedi.

        Kardashian, kızının eğlenceli TikTok videolarını taklit ettiği bir video da yayınladı. Pek çok takipçisi, Kardashian'ı kızı North'tan ayıramadığını belirterek, "Resmen ikiz gibiler", "Gelmiş geçmiş en havalı anne" benzeri yorumlar yaptı.

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        Kardashian, kızıyla yaptığı son canlı yayın sırasında, "Çok küçükken, onu okula bırakırken tek istediği şey burun septumunun veya kaşının delinmesiydi. Anaokulundayken olduğu gibi, sahte piercing'lerle çift kaş yaptırırdı. Bu tarz nereden çıktı diyemezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

        Moda anlayışı, bazı kişilerin North West hakkında yanlış bir izlenim edinmesine de yol açmıştı. Küçük kız, annesiyle birlikte yaptığı canlı yayın sırasında bu iddiaları sert bir dille eleştirmiş ve takipçilerine "Kitabı kapağına göre yargılamayın" çağrısında bulunmuştu. North, "Ben şeytani değilim arkadaşlar, şeytani olduğumu söylemeyi bırakın. Sadece böyle giyinmeyi sevdiğim için yargılamayın" demişti.

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        #kim kardashian
        #North West
        #Cadılar Bayramı
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