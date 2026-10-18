Liz Hurley sevgilisi Billy Ray Cyrus ile nişanlandı

Eski model ve oyuncu Liz Hurley, şarkıcı Billy Ray Cyrus ile evlilik yolunda ilerliyor. 61 yaşındaki oyuncu, geçen hafta Instagram'da paylaştığı ve yüzük parmağında oldukça belirgin bir şekilde görünen ışıltılı bir pırlanata yüzüğün yer aldığı fotoğrafıyla nişanlandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Miley Cryrus'ın 65 yaşındaki müzisyen babası da Instagram hesabında yüzük emojisi paylaşarak nişan haberi verdi. 2022 yapımı 'Christmas in Paradise' filminin setinde tanışan ikili, Şubat 2025'te yeniden bir araya gelmiş, o yılın Paskalya'sında ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.

Bu, Billy Ray Cyrus için dördüncü evlilik olacak. Amerikalı müzisyen daha önce 1986'dan 1991'e kadar Cindy Smith ile evliydi. 1993'ten 2023'e kadar Miley Cyrus'ın annesi Tish ile evli kaldı. Aynı yıl Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi, ancak bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Cyrus'ın önceki evliliklerinden altı çocuğu var.

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Elizabeth Hurley ise daha önce sadece bir kez evlendi. Oyuncu, 2007'den 2010'a kadar iş insanı Arun Nayar ile evliydi. Ünlü yıldızın geçmişte merhum film yapımcısı Steve Bing ile olan ilişkisinden Damian adında bir oğlu var.

Hurley, Hugh Grant ile de 13 yıl süren ve dostane bir şekilde sona eren bir ilişki yaşadı.