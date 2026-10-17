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        Haberler Magazin Miss Turkey güzeli Fatoş Seğmen'in evlat acısı

        Miss Turkey güzeli Fatoş Seğmen'in evlat acısı

        2004 Miss Turkey 2. güzeli Fatoş Seğmen, evlat acısıyla sarsıldı. Tescilli güzel kızı Alya'nın vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Evlat acısı

        Fatoş Seğmen'in kızı Alya hayatını kaybetti. Seğmen, "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" diyerek, acısını paylaştı.

        Seğmen kızının vefatının ardından cenaze bilgilerini de duyurdu: Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, yarın (bugün) öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir.

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        Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti.

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