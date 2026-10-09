Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Cemcir iflas etti

        Murat Cemcir iflas etti

        Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions iflas etti. Yapım şirketi, 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle gişe başarıları yakalamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İflas etti

        Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşayan şirket hakkında iflas kararı verdi.

        İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 esas sayılı dava dosyası üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildi.

        2016 yılında kurulan TR 40 33, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle büyük gişe başarıları yakalamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Cemcir
        #Selçuk Aydemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        BYD'den Türkiye açıklaması
        BYD'den Türkiye açıklaması