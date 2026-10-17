Özge Gürel ve Yiğit Koçak, 'El Gouna Film Festivali'nin açılışında

Uganda'dan İstanbul'a uzanan organ ticareti girişimi engellendi

Uganda'dan İstanbul'a gelen böbrek alıcısı, verici ve aracı, etik kurulunu yanıltmak için yapay zeka destekli sahte fotoğraflar hazırladı. Çocukluk arkadaşı oldukları izlenimi vermeye çalışan şüphelilerin hazırladığı dosyadaki usulsüzlük, organ nakli değerlendirme sürecinde ortaya çıktı. Polis ekipl... Daha Fazla Göster Uganda'dan İstanbul'a gelen böbrek alıcısı, verici ve aracı, etik kurulunu yanıltmak için yapay zeka destekli sahte fotoğraflar hazırladı. Çocukluk arkadaşı oldukları izlenimi vermeye çalışan şüphelilerin hazırladığı dosyadaki usulsüzlük, organ nakli değerlendirme sürecinde ortaya çıktı. Polis ekipleri, ameliyat öncesinde harekete geçerek üç şüpheliyi gözaltına aldı. Daha Az Göster