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        Haberler Magazin Özge Gürel ve Yiğit Koçak, 'El Gouna Film Festivali'nin açılışında

        Özge Gürel ve Yiğit Koçak, 'El Gouna Film Festivali'nin açılışında

        Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Yiğit Koçak, Mısır'da düzenlenen 'El Gouna Film Festivali'nin açılış gecesinde kırmızı halıda boy gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncular Mısır'da

        Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki El Gouna kentinde düzenlenen 'El Gouna Film Festivali'nin açılış gecesine Türkiye'den Özge Gürel ve Yiğit Koçak katıldı. İkili, uluslararası sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren festivalde kırmızı halıda boy gösterdi.

        İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festivali'nde 'Excellence Award – International Star' ödülüne layık görülen Özge Gürel, bu kez Mısır'da uluslararası sinema dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Yiğit Koçak da 'El Gouna Film Festivali'nin kırmızı halısında yerini aldı. Dünya sinemasından isimlerle aynı platformda buluşan oyuncu, tarzı ve şıklığıyla dikkat çekti.

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        Kariyerlerini uluslararası alanda da sürdüren Özge Gürel ve Yiğit Koçak, 'El Gouna Film Festivali'nin kırmızı halısında Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yer aldı.

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