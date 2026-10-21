Pelin Karahan'dan 'Muhteşem Yüzyıl' itirafı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Ulusoy, Demet Şener, Pelin Karahan ve Serra Arıtürk gibi ünlü isimler katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, güzel bir iş ve uygun bir zamanla yakında ekranda yer almayı umduğunu söyledi.

Geçmişteki projeleri hakkında da konuşan ünlü oyuncu, bir döneme damgasını vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Mihrimah Sultan' rolünü ilk başta yaşı nedeniyle kabul etmediğini ancak sonradan ne kadar yanıldığını fark ettiğini söyledi.

O dönem dizinin oyuncu kadrosuna 29 yaşındayken dahil olan Oyuncu, 'Muhteşem Yüzyılın' hayatındaki en iyi ve en önemli işlerden biri olduğunu belirtti. 42 yaşındaki oyuncu, "İyi ki sonradan kabul etmişim" dedi.

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Eski rol arkadaşlarıyla kahve eşliğinde bir araya geldiği hatırlatılan Pelin Karahan, bu buluşmanın çok keyifli geçtiğini söyledi. Arkadaşlarını görünce aşırı mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen herkesin o günleri çok özlediğini ifade etti.

Bedri Güntay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Ali Demir ve Can Eyüp hakkında da konuşan Karahan, okul ve futbol koşuşturmacalarının devam ettiğini aktardı. Oğlu Ali Demir'in Galatasaray altyapısında futbola başladığını ve lisansının çıktığını belirten ünlü oyuncu, onların peşinde koştuklarını söyledi. Çocuklarının meslek seçiminde baskı yapmadığını, yetenekli ve mutlu olacakları her alanda onları destekleyeceğini sözlerine ekledi.

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Serra Arıtürk de alışveriş alışkanlıkları hakkında konuştu. Genel olarak maskülen giyim tarzını benimsediğini söyleyen oyuncu, aşırı para harcamaktan kaçındığını, elindeki kıyafetleri yeniden kombinlemeyi ve dönüştürmeyi sevdiğini belirtti. Oynayacağı karakterleri seçerken katı kurallar veya kalıplar aramadığını vurgulayan Arıtürk, okuduğu senaryonun kendisini heyecanlandırmasının ve hikayeye değer katabilmesinin en önemli kriterler olduğunun altını çizdi. Özellikle sürprizli karakterleri canlandırmaktan büyük keyif aldığını belirten oyuncu, bu tür rollerin kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

"SENARYO GÜÇLÜ OLURSA HER İŞ TUTAR!"

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Gülsim Ali de kariyeri, projeleri, reyting sistemi ve son dönemde gündemden düşmeyen yapay zeka teknolojileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayınlanan yeni projeleri ve güçlü oyuncu kadrolarını yakından izlediğini belirten Ali, televizyon dünyasındaki gelişmeleri heyecanla takip ettiğini vurguladı. Televizyon ekranlarında sıkça yaşanan erken finaller ve reyting baskısı üzerine konuşan Gülsim Ali, başarının veya başarısızlığın sadece oyunculara yüklenmesini doğru bulmadığını belirtti.

Reyting sisteminin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen oyuncu, şu ifadeleri kullandı "Senaryomuz iyi olduğu sürece bence her iş tutabilir. Başarının temelinde güçlü bir hikaye yatıyor. Senaryo sağlam olduğunda, kadrodan bağımsız olarak o iş seyircide karşılık bulur” dedi.

Sinema ve dizi sektörüne entegre olmaya başlayan yapay zeka teknolojilerine de değinen Gülsim Ali, bu durumun hem şaşırtıcı hem de ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi. Yapay zeka ile hazırlanan sahneleri gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ali, teknolojinin geldiği noktanın oyuncular açısından düşündürücü olduğunu ancak gelişmeleri merakla izlediğini dile getirdi.