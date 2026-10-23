Pelin Uluksar ile Allan Hakko ayrıldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Uluksar, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kariyer planlaması ve iş süreçleri hakkında konuşan oyuncu, koşturmalı bir döneme girdiğini belirterek, "Çok çok içime sinen bir proje var, yakında o başlayacak inşallah" dedi.

Sektörde senaryo, yönetmen ve oyuncu uyumunun kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Pelin Uluksar, bugüne kadar hep disiplinli ve keyifli çalışma şartlarına sahip insanlarla bir araya geldiği için çok şanslı olduğunu ifade etti.

Uzun süredir aşk yaşadığı Allan Hakko ile birlikteliğinin sona ermesiyle ilgili sorulara yanıt veren Uluksar, "Yani çok da bir şey söylemek istemem ama sevgi ve saygı çerçevesi içinde ayrıldık. Dostluğumuz baki. O da mutlu olsun, çok isterim. Çok iyi bir insan kendisi, dostluğumuz baki" diye konuştu.

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İlişkinin bitiş nedeninin kıskançlık olduğu yönündeki iddialara gülümseyerek karşılık veren oyuncu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.