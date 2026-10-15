'Pembe Top'u Cemre Baysel havaya attı

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, yaşamı boyunca her 8 kadından birini etkiliyor. Vakaların yaklaşık yüzde 80'inin belirli bir risk faktörü bulunmayan kadınlarda görülmesi, düzenli taramaların önemini ortaya koyuyor. Tam bu yüzden 'Pembe Top', 13 yıldır olduğu gibi Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda meme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve düzenli taramaların önemini hatırlatmak için sahadaki yerini aldı.

'Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi' ve 'Anadolu Efes Spor Kulübü' iş birliğiyle hayata geçirilen projenin bu yılki gönüllü destekçisi Cemre Baysel, ikonikleşen hava atışını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes – Bayern Münih karşılaşmasında 'Pembe Top' ile yaptı. Baysel, kadınları hayatın yoğun temposuna bir mola vererek sağlıklarına zaman ayırmaya ve taramalarını ertelememeye davet etti.

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"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK OLMALI"

Günlük hayatın koşuşturması içinde sağlığa zaman ayırmanın önemini vurgulayan Cemre Baysel, "Bir oyuncu olarak ben de yoğun bir tempoda yaşıyorum. Gün içinde yetişmemiz gereken işler, planlarımız ve sorumluluklarımız derken sağlığımızı bazen geri plana atabiliyoruz. Oysa bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda, öncelik verdiğimiz bütün bunların önemini nasıl yitirdiğini görüyoruz. Bunu bilsek de günlük hayatın içinde o dengeyi gözden kaçırabiliyoruz. Pembe Top'un 13'üncü yılında tam da bu nedenle kadınları hayatın temposuna kısa bir mola vermeye, sağlıklarına zaman ayırmaya ve taramalarını ertelememeye davet ediyorum" dedi.