'Recep İvedik 8' filminden teaser yayınlandı

Disney+, orijinal içeriklerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 'Recep İvedik' serisinin son filmi 'Recep İvedik 8', yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak. Geçtiğimiz aylarda ilk duyuruları yapılan ve iki bölümden oluşan serinin ilk kısmı 'Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye' filminden ilk fragman yayınlandı.

Togan Gökbakar'ın yönettiği filmde, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez borç batağındaki Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmaya çalışırken çözümü Hulusi'nin yerine işe girmekte buluyor. Kendine has yöntemleriyle yine birbirinden komik ve beklenmedik olayların içine sürüklenen Recep, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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İki bölümden oluşan filmin ilk kısmı 'Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye', yakında sadece Disney+'ta.