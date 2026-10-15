Rıza Kocaoğlu: Çok yalnızım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM fuarının ardından İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, Türk dizilerine yurt dışında gösterilen ilgiden dikey dizilere, yoğun çalışma tempolarından özel hayatlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türk dizilerinin uluslararası alandaki başarısından duydukları memnuniyeti dile getiren oyuncular, fuarda bu ilgiye bizzat tanıklık ettiklerini belirtti. Yurt dışında da izleyicilerin Türk yapımlarını yakından takip etmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Rıza Kocaoğlu, Fransa'da pasaport kontrolü sırasında bile daha önce rol aldığı projeleri izleyen kişilerle karşılaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Son dönemde sektörde öne çıkan dikey diziler hakkında da konuşan oyuncu, kısa bölümlerden oluşan yapımlarda kalitenin korunabileceğini vurguladı. Bölümlerin yaklaşık 1,5-2 dakika sürdüğünü ancak çekimlerin yoğun bir tempoda gerçekleştiğini belirten Rıza Kocaoğlu, "Kaliteli yaparlarsa biz de oluruz. İzleyici izlemezse biz oynamayız. Kaliteyi birlikte yukarı çıkaracağız" dedi.

Dikey dizilerin çekim sürecine de değinen oyuncu, sahnelerin titizlikle hazırlandığını ve çoğu zaman bir ya da iki tekrarla tamamlandığını ifade etti. Başarılı bir yönetmen, güçlü bir senaryo ve deneyimli bir ekiple kısa sürede de etkileyici hikâyeler anlatılabileceğini belirtti.

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Televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdüren Rıza Kocaoğlu, yoğun temposuna nasıl yetiştiği sorusuna ise "Çalışmazsam bunalıma girerim ben, Balık burcuyum" yanıtını verdi. Sürekli üretmenin kendisine iyi geldiğini belirten oyuncu, aktif olmayı sevdiğini dile getirdi.

Saç rengini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Büşra Pekin ise her yeni projede bu konunun gündeme geldiğini belirterek sarı saçlarından vazgeçmek istemediğini söyledi. Oyuncu, "Her projede yemin ediyorum size soruyorum, diyorum 'Saç rengini ne yapalım?' Sarı kalsın diyorlar" ifadelerini kullandı. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Pekin, aşk hayatında yeni bir gelişme olmadığını belirterek, "Yok ya, değişiklik yok" derken Rıza Kocaoğlu ise; "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullandı.