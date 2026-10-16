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        Haberler Magazin Şarkıcı Hatice'ye internet alışverişinde dolandırıcılık şoku: 270 bin lirası gitti

        Şarkıcı Hatice'ye internet alışverişinde dolandırıcılık şoku: 270 bin lirası gitti

        Evine dresuar almak isterken dolandırıcıların ağına düşen şarkıcı Hatice, kendisine gönderilen sahte bağlantıya tıklaması sonucu yaklaşık 270 bin TL kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        "Çok büyük dolandırıldım"

        'Doyamıyorum', 'Fidayda' ve 'Hani Gitmeyecektin' gibi şarkılarıyla tanınan Hatice Çarpar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siber dolandırıcıların hedefi olduğunu duyurdu.

        Ev eşyası satın almak amacıyla bir satıcıyla iletişime geçen şarkıcı, ürünün işlemlerini tamamlaması için tarafına bir link gönderildiğini belirtti. Hatice, ilgili bağlantıya yönlendirilmesinin ardından büyük bir mağduriyet yaşadığını aktardı.

        "5 BİN TL'LİK DRESUAR BANA 270 BİN TL'YE GELDİ"

        Hatice, "Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Satıcı kişi bana bir link attı ve 'Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz' dedi. PTT AVM süsü verilmiş bir linke yönlendirdiler beni. O linke tıkladım, param gitti. Kaybettiğim parama mı yanayım, aptal yerine konulduğuma mı yanayım bilemiyorum dedi.

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        "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

        47 yaşındaki şarkıcı, ayrıca paylaşımında "Verilen sözler, yapılan anlaşmalar ve yaşadıklarım ortada. İnsanların güvenini kazanıp ardından onları mağdur etmek ne ticarete sığar ne de vicdana! Kimsenin parasını, emeğini ve iyi niyetini kendi çıkarlarınız uğruna hiçe sayamazsınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve hakkımı hukuki yollarla sonuna kadar arayacağım. Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım! Kazandığım her kuruşu, alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir" ifadelerini kullandı.

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        Olayın ardından vakit kaybetmeden emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyleyen şarkıcı, takipçilerini de kaynağı bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve benzer tuzaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        #Hatice
        #dolandırıcılık
        #şarkıcı
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