Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölüm ön izlemesi yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölüm ön izlemesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'ten, izleyicileri duygusal anlara sürükleyecek bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Beni bulman için bırakmıştım bunu"

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in çarşamba akşamı ekranlara gelecek 7'nci bölümünden duygu yüklü yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da dere taşkınında bebeği halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personeli, o anları anlattı

         (AA) - Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı. (AA)

        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Mal varlığı aklama soruşturmasında 15 tutuklama talebi
        Mal varlığı aklama soruşturmasında 15 tutuklama talebi
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana