'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölüm ön izlemesi yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'ten, izleyicileri duygusal anlara sürükleyecek bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu
Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:16 Güncelleme:
SHOW TV'nin CNP Film imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in çarşamba akşamı ekranlara gelecek 7'nci bölümünden duygu yüklü yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı.
'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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