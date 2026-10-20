'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden duygu dolu ön izleme yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden duygu dolu ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
SHOW TV’nin, CNP Film imzalı ilgiyle takip edilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden yayınlanan yeni ön izlemede, Mirza ve Leyla’nın hüzünlü konuşmasına Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı 'Kol Düğmeleri' eşlik ediyor.
Şöminenin başında oturan Mirza’ya, masadaki parıltılı saç tokalarına bakarak “Yan yana gelmeleri çok uzun zaman aldı” diyen Leyla, geçmişte yarım kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Arka planda çalan 'Kol Düğmeleri' ikilinin birbirine söyleyemediklerine tercüman olurken, bu duygusal buluşma Mirza ve Leyla’nın geçmişin kırgınlıklarını geride bırakıp bırakamayacağı sorusunu akıllara getiriyor.
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İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci Bölüm Ön İzlemesi;
'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın saat 20.00’de SHOW TV’de!
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