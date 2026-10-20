'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden duygu dolu ön izleme yayınlandı

Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler: İçinde adam var

SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenle... Daha Fazla Göster SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, " İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. (DHA) Daha Az Göster