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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımında büyük sır ortaya çıkıyor!

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımında büyük sır ortaya çıkıyor!

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        Büyük sır ortaya çıkıyor!

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı, reyting rekorları kıran dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölüm ikinci tanıtımı yoğun ilgi gördü. Mirza, Leyla ve Hüma’nın mutluluğuyla başlayan tanıtıma, Leyla’nın öğrendiği büyük sır ve ardından yaşanan yüzleşme damga vurdu.

        'Sevdan Bir Ateş' 7'nci Bölüm 2'nci Fragman;

        Mirza, Leyla ve Hüma’nın at çiftliğinden çarşı sokaklarına uzanan neşeli anları izleyenlerin içini ısıtırken, Hüma’ya at bindiren Mirza’nın “Sen benim kızımsın, bunu biliyorum” sözleri duygulandırdı. Ancak bu huzurlu anların ardından gelen bir itiraf, mutluluğun yerini öfkeye bıraktı. Destan’ın Mihre’ye söylediği “Kızım, senin kocan kaçırdı be Leyla’yı!” sözlerine kapıda kulak misafiri olan Leyla, kaçırılmasının ardındaki gerçeği öğrendi. Duyduklarıyla sarsılan Leyla, öfkeyle Destan’ın karşısına çıktı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından avluya koşan Leyla’nın Mirza’ya “Her şeyi onlar yaptı!” diye haykırması, tanıtımın en çarpıcı anı oldu. Leyla’nın öğrendikleri karşısında Mirza’nın nasıl bir tepki vereceği ve bu itirafın kimleri köşeye sıkıştıracağı, yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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