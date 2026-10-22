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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'te Leyla, Hüma'yı alıp konağı terk etti

        'Sevdan Bir Ateş'te Leyla, Hüma'yı alıp konağı terk etti

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünde; Mirza ile Leyla'nın yeniden yakınlaşması, Vuslat ve Destan'ın oyunlarıyla gölgelendi. Sosyal medyada da çok konuşulan bölümde, #SevdanBirAteş etiketi 4 saat 30 dakika, Mirza 4 saat 40 dakika, Hüma ise 2 saat 5 dakika TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Leyla konağı terk etti!

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünde; Mirza ile Leyla’nın yeniden yakınlaşması, Vuslat ve Destan’ın oyunlarıyla gölgelendi. DNA raporunda Hüma’nın babası olmadığını gören Mirza yıkılırken, kendisine bir kez daha inanılmadığını gören Leyla, kızını alıp konağı terk etti.

        Dizinin yeni bölümü; Total’de 6.74 izlenme oranı, 19.19 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.52 izlenme oranı, 18.23 izlenme payı, AB’de ise 5.64 izlenme oranı, 17.65 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan bölümde, #SevdanBirAteş etiketi 4 saat 30 dakika, Mirza 4 saat 40 dakika, Hüma ise 2 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

        7'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Destan’ın intihar girişimi konağı karıştırırken, bunun Macide’yle birlikte hazırladıkları bir oyun olduğu ortaya çıktı. Macide ise Vuslat’ı geçmişteki sırlarını açıklamakla tehdit ederek kızını Mirza’yla evlendirme sözünü tutmasını istedi. Tüm bu oyunlardan habersiz olan Mirza ise Leyla ve Hüma’yla at çiftliğinde geçirdiği günün ardından aile olma hayaline yeniden tutundu. Ancak Vuslat’ın Leyla’ya kurduğu tuzak bu mutluluğu kısa sürede dağıttı. Bölüm boyunca Vuslat, Destan ve Macide’nin Leyla hakkında söylediği yalanlar, Mirza’nın şüphelerini büyüttü. Ardından gelen DNA raporu, Mirza’ya en ağır darbeyi vurdu.

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        Leyla, Hüma ve Mirza at çiftliğinde;

        Hüma’yla arasında babalık ilişkisi bulunmadığını okuyan Mirza, küçük kızla geçirdiği anları hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu. Leyla ise Mihre ile Destan’ın tartışmasını duyunca kendisini Faysal’ın kaçırdığını, Mihre’nin de gerçeği yıllarca sakladığını öğrendi. Mihre’yle hesaplaşmasının ardından Destan’la yaşadığı kavga terasa taşındı. Konağa dönen Mirza, Leyla’ya hesap sordu. Leyla, DNA sonucunun değiştirildiğini söylese de onu inandıramadı. Finalde “Ben seni hiç arkamda bırakmadım. Hiç terk etmedim. Ama bugün terk ediyorum!” diyen Leyla, Hüma’yı kucağına aldı ve konağı terk etti.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 8'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Mirza’nın “Senin deli dediğin kadını seviyorum ben hala!” sözleri tanıtıma damga vururken, Nasim’in Hüma’yı Halep’e getirtme planı Leyla ve kızını yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Mirza ise Leyla ve Hüma’yı bırakmıyor, onların peşinden gidiyor. Mihre’nin “DNA testini de değiştirmişsiniz!” suçlamasına Vuslat’ın verdiği “Biz değiştirmedik” yanıtı ise yeni sorular doğuruyor. Mirza’nın gece karanlığında fark ettiği birinin peşine düşmesi merakı artırırken, Nasim’in sözleri yaklaşan tehlikeyi haber veriyor: “Hüma’yı buraya getireceksin. Hüma Halep’e gelince, Leyla da peşinden gelecek.”

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #diz
        #show tv
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