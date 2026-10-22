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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin yeni dizisi 'Menekşe' sete çıktı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Menekşe' sete çıktı

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Menekşe'nin çekimleri başladı. Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe', çok yakında hafta içi her gün SHOW TV'de ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        'Menekşe' sete çıktı

        SHOW TV, izleyicileri aşkın, gururun, kıskançlığın ve fedakârlığın iç içe geçtiği yepyeni bir hikâye olan 'Menekşe' ile buluşturmaya hazırlanıyor. LİMON Yapım imzalı 'Menekşe' dizisinin çekimleri başladı. İmkânsız bir aşkın yıllara yayılan acısı ve hiç dinmeyen bir hesaplaşma, 'Menekşe'nin hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan iki genç, bütün engelleri aşarak birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Ancak kimsesiz ve yoksul Menekşe (Güz Bozkurt) ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın (Batuhan Demir) aşkı, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşür.

        Ayrılığın, suskunluğun ve yanlış anlaşılmaların gölgesinde birbirlerinden koparılan iki âşık, yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında geçmişin yaraları hâlâ kanamaktadır. Menekşe'nin ve Murat'ın yolları kesiştiğinde aşk, gurur, nefret ve kıskançlık birbirine karışır. İkili, aşkın bitmeyen bir sınav olduğunu ve bu sınavdan ancak birbirlerine tutunarak çıkabileceklerini anlar.

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        DİNAMİK OYUNCU KADROSUYLA EKRANDA OLACAK

        Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe', zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar'ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül'ün, senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor.

        Başrollerini Güz Bozkurt (Menekşe) ve Batuhan Demir'in (Murat) üstlendiği dizide Çağrı Baylan (Aras), İlayda Sumak (Zeynep), Zeynep Serpil Bozkurt (Rüksan), Aysun Güven (Edibe), Melike Baş (Derya), Ezgi Gezer (Cemre), Çağatay Çabuk (Ferhat), Emel Kara (Çiğdem), Merve Kurç (Sevgi), Rıza Sarıdoğan (Fatih), Doğan Güneş (Cevat) ve Sibel Bay (Zehra) karakterlerine hayat veriyor.

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        #show tv
        #menekşe
        #dizi
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