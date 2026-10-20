Simge Sağın, patili dostuna veda etti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla patili dostunu kaybettiğini açıkladı.

"RAHAT UYU OĞLUM"

Kedisi Cino ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Cino'mu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım; bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA