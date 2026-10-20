Simge Sağın, patili dostuna veda etti
Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisi Cino'yu kaybettiğini duyurdu
Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:34 Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla patili dostunu kaybettiğini açıkladı.
"RAHAT UYU OĞLUM"
Kedisi Cino ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Cino'mu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım; bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA
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