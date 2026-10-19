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        Haberler Magazin Süleyman Saim Tekcan, son yolculuğuna uğurlandı

        Süleyman Saim Tekcan, son yolculuğuna uğurlandı

        86 yaşında hayatını kaybeden, 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Son yolculuğuna uğurlandı

        Türk sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 18 Ekim'de hayatını kaybetti. Tekcan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

        "ÖRNEK ŞAHSİYETLERDEN BİRİYDİ"

        Cenaze namazı öncesinde açıklama yapan yazar Prof. Dr. İskender Pala, Tekcan'ın çok yönlü ve derin bir bakış açısına sahip kıymetli bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi. Keşke gençlerimizin onu örnek alması ve sanat yolunda açtığı merhaleleri daha ileriye taşıması mümkün olsa" dedi.

        Tekcan'ı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alması vesilesiyle yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Pala, "Türk sanatını bütün yönleriyle; sinemasıyla, resmiyle, estetik düşüncesiyle, bakış açısıyla yansıtan bir değerimizi kaybettik, başımız sağ olsun" diye konuştu.

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        "ÇOK DEĞERLİ BİR YERE SAHİPTİ"

        Ressam Bedri Baykam ise Tekcan'ın Türk çağdaş sanat ortamında herkesin büyük saygısını kazandığına işaret ederek, "Baskı sanatı ve teknikleri dediğimizde Türkiye'de akla gelen ilk ve en önemli isimdi. Her zaman vericiliğiyle, yapıcı çabalarıyla, verdiği emekle, paylaştığı dostluklarla ve gençlere yol göstermesiyle Türk çağdaş sanat ortamında çok değerli bir yere sahipti" ifadelerini kullandı.

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        "ÖRNEK BİR ADIMDI"

        Baykam, Tekcan'ın kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (IMOGA) örnek bir kurum olduğunun altını çizerek, "Bu kurum her açıdan gençlere, Türk çağdaş sanatına ışık tutacak. Onun arkasında bıraktığı bütün sanatsal değerleri toplayacak, taşıyacak, gelecek kuşaklara da kavuşturacak örnek bir adımdı" değerlendirmesinde bulundu.

        Tekcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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        #Süleyman Saim Tekcan
        #sanatçı
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