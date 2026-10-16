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        Haberler Magazin 'Tell Me Troy' Kuzey Ege'nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak

        'Tell Me Troy' Kuzey Ege'nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak

        Kuzey Ege'nin tarih, mitoloji ve eşsiz coğrafyasını ekranlara taşımaya hazırlanan Go Türkiye'nin yeni mini dizisi 'Tell Me Troy'un çekimleri tamamlandı. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in özel rotalarını merkezine alan yapım, toplamda 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenmeye ulaşan uluslararası başarı zincirinin en yeni halkası olmaya aday

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Go Türkiye mini dizilerinde yeni rota Kuzey Ege

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenmeyle uluslararası erişimini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar on mini diziyi izleyiciyle buluşturan Go Türkiye’nin yeni yapımı 'Tell Me Troy'un çekimleri tamamlandı. Kuzey Ege’nin tarih, mitoloji ve kültürle iç içe geçmiş eşsiz coğrafyasını ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in birbirinden özel rotalarını hikayenin merkezine alıyor.

        Yapımcılığını Storymagez’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunu Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu paylaşıyor. Başrollerde ise Halit Özgür Sarı, Aras karakteriyle; Özge Yağız ise Bade karakteriyle yer alıyor. Kuzey Ege’nin farklı duraklarında ilerleyen yapım, gençlerin ilham arayışını geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle bir araya getiriyor.

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        Dizi, mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler bulmak üzere İstanbul’dan yola çıkan sinema bölümü öğrencilerinin Kuzey Ege’deki macerasını merkezine alıyor. Homeros’un İlyada ve Odisseia destanlarından izler taşıyan yolculukta gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. Aras ve Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı ise bu yolculuk boyunca yeniden şekilleniyor.

        TROYA’DAN FOÇA’YA UZANAN ÇEKİMLER KUZEY EGE’NİN GÜZELLİKLERİNİ EKRANA TAŞIYACAK

        Troya’dan Assos’a, Kaz Dağları’ndan Antandros’a; Cunda’dan Bergama ve Foça’ya uzanan çekim rotası, Kuzey Ege’nin arkeolojik mirasını, mitolojik hikayelerini ve kendine özgü kültürel dokusunu dizinin hikayesine taşıyor. Tarihin izlerini doğal güzelliklerle buluşturan bu coğrafya, gençlerin enerjisi ve duygusal yolculuğun akışıyla farklı bir perspektiften izleyici karşısına çıkıyor.

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        Macera, romantizm ve kültürel keşfi aynı rotada buluşturan 'Tell Me Troy', Kuzey Ege’nin zenginliklerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

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        #kuzey ege
        #GO Türkiye
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