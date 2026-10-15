Ünlü isimler, İstanbul Saat Festival'inde
Türkiye'nin ilk saat festivali İstanbul Watch Festival, saat tutkunlarını bir araya getirdi. Festivali Cem Yılmaz ve Şevket Çoruh da ziyaret etti
Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:40 Güncelleme:
Türkiye'de saat kültürü, ilk kez kendine ait kapsamlı bir festivalde buluştu. 'İstanbul Watch Festival'i, saatçiliği ürün ve markaların yanı sıra zanaat, tasarım, mühendislik ve koleksiyon kültürü üzerinden ele aldı.
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Terminal İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte, saat tutkusu ile bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Şevket Çoruh ve müzisyen Ferit Odman da festivali ziyaret ederek, stantları gezdi ve sergilenen saatleri yakından inceledi.
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