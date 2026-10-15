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        Haberler Magazin Ünlü isimler, İstanbul Saat Festival'inde

        Ünlü isimler, İstanbul Saat Festival'inde

        Türkiye'nin ilk saat festivali İstanbul Watch Festival, saat tutkunlarını bir araya getirdi. Festivali Cem Yılmaz ve Şevket Çoruh da ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:40 Güncelleme:
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        Cem Yılmaz, İstanbul Watch Festival'inde

        Türkiye'de saat kültürü, ilk kez kendine ait kapsamlı bir festivalde buluştu. 'İstanbul Watch Festival'i, saatçiliği ürün ve markaların yanı sıra zanaat, tasarım, mühendislik ve koleksiyon kültürü üzerinden ele aldı.

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        Terminal İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte, saat tutkusu ile bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Şevket Çoruh ve müzisyen Ferit Odman da festivali ziyaret ederek, stantları gezdi ve sergilenen saatleri yakından inceledi.

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        #cem yılmaz
        #şevket çoruh
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