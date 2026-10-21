Zerrin Özer'e bir yıl içerisinde ikinci abla acısı: Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer, kısa süre içinde peş peşe yaşadığı kayıplarla büyük bir aile acısı yaşadı. Şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında hayatını kaybeden ve 'İkimiz Bir Fidanız' ile 'Büklüm Büklüm' gibi unutulmaz eserlerle tanınan ablası Tülay Özer'i son yolculuğuna uğurlamıştı.

Tülay Özer'in Zincirlikuyu Camii'ndeki cenazesinde derin bir üzüntü yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle zor anlar geçiren usta sanatçı, bu kez diğer ablası Nilgün Özer'in vefat haberiyle yıkıldı.

Acı haber, yakın çevreleri ve sosyal medyadaki hayran sayfaları aracılığıyla duyuruldu. Sevenleri, Nilgün Özer'in vefatını "Tülay Ablası'na kavuştu" sözleriyle paylaştı.

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68 yaşındaki şarkıcı, aynı yıl içinde iki ablasını da kaybetmenin üzüntüsüyle sarsıldı.

Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında hayatındaki en büyük acının ablasını kaybetmek olduğunu söylemişti.

"TÜLAY ABLAM BENİM İKİNCİ ANNEMDİ" DEMİŞTİ

Şarkıcı, yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle anlatmıştı: Eskisi kadar ağlamıyorum. Belki de gerçek acıları yaşadığım için... 3 tane ablam vardı. 'Dı' demek çok korkunç bir şey, uzun zaman söyleyemedim. Hâlâ resimlerine bakamıyorum. Çünkü Tülay Ablam benim ikinci annemdi. Beni her zaman korudu kolladı. Nilgün ablam da annem gibi alzheimer oldu. Dayanma gücümü zorlayan acılar yaşadım. Tülay ablamın başka bir şehirde yaşadığını düşünerek katlanmaya çalışıyorum. Camide de ona bakamadım. Onu görerek veda edemedim. Çok kötü oldum, o kadar ağırdı ki benim için çok zordu.