Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 2015 yılında küçük çaplı heyelan meydana geldi. Daha önce 3 kez zeminde etüt çalışması yapılan mahalledeki binalarda 3 ay önce de çatlaklar oluştu. Bunun üzerine 17 bina tahliye edildi. 89 binanın olduğu mahallede önceki gün meydana gelen heyelanda 22 bina ile 1 cami tamamen yıkıldı.

MAHALLEYE GİRİŞ YASAKLANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre heyelan tehdidi nedeniyle dün girişlerin yasaklandığı mahalleye bugün girişlere kısmen izin verildi. Tahliye kararı verilen yıkılmayan binalardan eşyalarını taşıyanlar, evlerinden gözyaşlarıyla ve hüzünle ayrılıyor. Eşyalarını akrabaları ve komşularının evlerine geçici olarak taşıyanlar, bir an önce afet konutları yapılmasını istiyor.

HEYELAN TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Mahallede heyelan tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların da halen tedirgin olduğu gözlendi. AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı'ndan bir heyetinde Ordu'ya gelerek afet bölgesinde incelemeler yapacağı, hazırlanacak olan rapor doğrultusunda da ilave tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.

"HEYELANDAN ÇOK KORKTUK"

Mahalle sakinlerinden Salih Efe, "Evlerden eşyaları taşıyoruz başka binalara götüreceğiz. Heyelandan çok korktuk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.