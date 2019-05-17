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Mahalle kayıyor! 80 konut boşaltıldı! Gözyaşlarıyla tahliye!

DHA

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen ve 22 bina ile 1 caminin yıkıldığı, 61 binadaki 80 konutun tahliye edildiği Sağlık Mahallesi sakinleri, evlerinden eşyalarını gözyaşlarıyla taşıyor. AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı mahallenin zemin etütleri çıkarılıyor

heyelan

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 2015 yılında küçük çaplı heyelan meydana geldi. Daha önce 3 kez zeminde etüt çalışması yapılan mahalledeki binalarda 3 ay önce de çatlaklar oluştu. Bunun üzerine 17 bina tahliye edildi. 89 binanın olduğu mahallede önceki gün meydana gelen heyelanda 22 bina ile 1 cami tamamen yıkıldı.

MAHALLEYE GİRİŞ YASAKLANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre heyelan tehdidi nedeniyle dün girişlerin yasaklandığı mahalleye bugün girişlere kısmen izin verildi. Tahliye kararı verilen yıkılmayan binalardan eşyalarını taşıyanlar, evlerinden gözyaşlarıyla ve hüzünle ayrılıyor. Eşyalarını akrabaları ve komşularının evlerine geçici olarak taşıyanlar, bir an önce afet konutları yapılmasını istiyor.



ZEMİNDE ETÜT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İlçenin su ihtiyacını karşılayan içmesuyu tesisi arıtma tahliyesinin mahalleden geçmesi nedeniyle ilçede su sıkıntısı da yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı OSKİ tarafından tankerlerle ilçedekilere su takviyesinde bulunuluyor. AFAD ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından mahalle zemininde etüt çalışması başlatıldığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

HEYELAN TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Mahallede heyelan tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların da halen tedirgin olduğu gözlendi. AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı'ndan bir heyetinde Ordu'ya gelerek afet bölgesinde incelemeler yapacağı, hazırlanacak olan rapor doğrultusunda da ilave tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.



"ZARARLAR GİDERİLECEK"

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, heyelan meydana gelmeden önce mahallede tedbirler alındığını ve binalarda vatandaşların tahliye edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Daha önce binalarda çatlaklar oluşunca tedbir amaçlı tahliye etmiştik. Yıkılan binalar var, inşallah bununla kalır. Şükür Allah'a hiç kimsenin burnu kanamadan boşaltma işlemlerini tamamlamıştık. Devletimiz burada, tespitler yapıldı. En kısa sürede vatandaşlarımızın zararları giderilecek" dedi.

"HEYELANDAN ÇOK KORKTUK"

Mahalle sakinlerinden Salih Efe, "Evlerden eşyaları taşıyoruz başka binalara götüreceğiz. Heyelandan çok korktuk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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