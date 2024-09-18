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        Haberler Gündem Güncel Mahalleliden kötü kokuya ilginç çözüm: Rögarı baza ile kapattılar | Son dakika haberleri

        Mahalleliden kötü kokuya ilginç çözüm: Rögarı baza ile kapattılar

        Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya yetkililer tarafından bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:30
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        Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 Sokak'ta kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi kötü koku sardı.

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        Mahalle sakinleri yetkililerin kokuya bir türlü önlem almaması üzerine kendileri çözüm üretti.

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        Öğrenci yurdu önünde kanalizasyon sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögarın üzerine baza koyarak koku sorununu çözmeye çalıştı.

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        Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan, yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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        Mahallede yaşayan kadınlar da yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.

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        #adana
        #Kanalizasyon
        #koku
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