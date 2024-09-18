Mahalleliden kötü kokuya ilginç çözüm: Rögarı baza ile kapattılar
Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya yetkililer tarafından bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.
Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 Sokak'ta kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi kötü koku sardı.
Mahalle sakinleri yetkililerin kokuya bir türlü önlem almaması üzerine kendileri çözüm üretti.
Öğrenci yurdu önünde kanalizasyon sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögarın üzerine baza koyarak koku sorununu çözmeye çalıştı.
Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan, yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Mahallede yaşayan kadınlar da yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.