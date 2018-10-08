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Köprü 25 milyon liraya mal oldu
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Mahalleye yapılan yeni köprüde şükür namazı kılıp, kurban kestiler

Sivas'ta Karşıyaka Mahalle Muhtarı Çetin Aydın, Kızılırmak üzerinde kent merkezi ile mahalleleri arasına yapılan yeni köprü üzerinde şükür namazı kılarak, kurban kesti.

08.10.2018 - 16:46 | Güncelleme: DHA

Bölgedeki Selçuklu dönemi yapımı tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek ulaşıma kapatılmasının ardından ulaşımlarını Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden sağlamaya başladı. Ancak mahalle sakinleri, ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir köprü yapılması için çeşitli girişimlerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, talepler üzerine Sivas Belediyesi geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışmalara başladı. Karşıyaka Mahallesi'nin ulaşımı kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ve bazı mahalleliler köprünün tamamlanmasını ilginç şekilde kutladı. Köprü üzerinde Karşıyaka Merkez Cami imamı Murat Yücekaş ile birlikte şükür namazı kılan mahalleliler ve muhtar kurban kesti.



Mahalle muhtarı Çetin Aydın, mahalleye bağlantı sağlayan diğer köprülerin mesafesinin uzak olduğunu, bu nedenle uzun süredir bu yeni köprüyü beklediklerini söyledi. Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür eden Aydın, "40 yıldır Karşıyaka Mahallesi ile Tatlıcak, Herekli, Himmetfakı, Karapınar, Serpincik, Çallı gibi köylere hizmet verecek olan köprünün yapılması için beyanat vererek Sivas'ta, Ankara'da eylemler yaptım. Bugün ben muhtar olarak Allah'ıma şükür etmek için, şükür secdesi yapıp kurban kesiyorum. Köprümüz bitti, eksiğimiz yok, fazlası var. Sivas'la birleştik. Şahane bir köprü oldu. Karşıyaka'nın kapısı kilitliydi, açıldı. Sivas'ta Karşıyaka konuşulmaya başlandı. Adım köprücü muhtar olmuştu, bundan kurtuldum inşallah. Eskiden köprüleri devlet yapardı. Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerine 2 tane köprü yapılmıştı. Son Sami Aydın başkanımızın döneminde bu dördüncü köprü oldu, burası da bunlardan birisi. Bu köprü 25 milyon liraya mal oldu. Mahallem adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Söz istedim, söz verdi. Yapacağım dedi, yaptı. Söz verip de kaçanlardan olmadı. Türkiye'nin en şanslı illerinden biri Sivas'tır çünkü başkan mimardır. Köprülerin mimarıdır" dedi

 

 

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