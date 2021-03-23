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İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Markete saklandı

Antalya'da markete giden 13 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli markete saklanırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından şüpheli polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı

REZİLLİK! Son dakika: Küçük kıza taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Mahalleyi karıştıran iğrenç iddia!
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İHA

Antalya'da markete giden 13 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, iğrenç ola, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki kız çocuğu, mahallede bulunan markete geldi. O sırada marketin önünde bulunan yaşlı adam iddiaya göre kızı kenara çekerek öpmeye başladı. Küçük kızın babası durumu uzaktan görerek markete koştu.

Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen adam markete saklanırken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Küçük kız ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere vatandaşların tepkileri ve market önünde oluşan kalabalık yansıdı. Mahalleli, kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa, "Allah belanı versin, beter ol" diye bağırarak tepki gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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