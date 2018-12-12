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Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Ebru Gündeş ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
"KONSERİ VAR" MAZERETİ
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş ve diğer sanık katılmadı. Gündeş'i avukatı Begüm Can Gürel temsil etti.
Davada Gündeş'in avukatı Begüm Can Gürel, müvekkilinin konser sözleşmesi olduğunu, Antalya'da sahne alacağını söyledi. Son kez mazeretli kabul edilmesini talep etti. Gelecek celse veya celse arası ifade vermeye hazır olduklarını kaydetti.
ZORLA GETİRME VEYA YAKALAMA KARARI HATIRLATMASI
Mahkeme, Ebru Gündeş'in mazeretini son kez kabul ederek, en geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Hazır edilmemesi durumunda zorla getirilme veya yakalama emri düzenlenebileceğini vurguladı.
DİĞER SANIĞA ZORLA GETİRME KARARI
Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'in bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme, duruşmayı erteledi.
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