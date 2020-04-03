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Mahkemeden Haydarpaşa ve Sirkeci kararı! İmamoğlu'ndan açıklama

Bölge İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verilmesine ilişkin yaptığı ihalenin bazı kısımlarının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı Danıştay'a götüreceklerini söyledi.

haydarpaşa sirkeci ihale
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinin bazı kısımlarının iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katılmış, ancak İBB ihale dışı kalmıştı. Daha sonra yapılan ihalede Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sunmuştu.

 

İMAMOĞLU: DANIŞTAY'A TAŞIYACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan başvurunun reddedildiğini Twitter'dan açıkladı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" ifadelerini kullandı.

 

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