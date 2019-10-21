İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinin bazı kısımlarının iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

İBB, TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verilmesine ilişkin yaptığı ihaleyi yargıya taşıdı. İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, beraberindeki avukatlarla Bölge İdare Mahkemesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalenin usulsüz yapıldığını öne sürerek, bazı bölümlerin iptali için başvuruda bulunduklarını söyledi. Sönmez, "İhale yapılmadan önce İBB'ye buraların tahsis talebinde bulunmuştuk. Onun reddine ilişkin işlem iptali için de dava açtık" dedi.

İBB iştiraklerinin oluşturduğu bir ortak girişim söz konusu olduğunu, 4 Ekim'de yapılan ihale esnasında belgelerin yeterli görüldüğünü dile getiren Sönmez, 15 gün içerisinde pazarlığa çağrılmayı beklerken 3 gerekçeyle İBB'nin ihale dışı bırakıldığını ileri sürdü.

AVUKATLARDAN SUÇ DUYURUSU

Eren Sönmez ve beraberindeki avukatlar daha sonra Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na geçerek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sönmez, İBB iştiraklerinden oluşan ortak girişimin ihale dışı bırakılmasına dair sorumluluğu bulunanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Konunun yargıya intikal ettiğini ifade eden Sönmez, süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

İBB İHALEYE 4 ŞİRKETLE KATILMIŞTI

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katıldı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sundu.