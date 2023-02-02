Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak

"ÇOK EMEK HARCADIK

Eser Yenenler, filme çok emek harcandığını söylerken, Aslıhan Güner ise bu kadar güzel bir hikâyenin ve kadronun içerisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

"GÜZEL BİR BAŞARI HİKÂYESİ"

Şebnem Bozoklu, filmin izleyicileri 1990’lı yıllara götüreceğini ve herkesin güzel bir başarı hikâyesi izleyeceğini belirtti.