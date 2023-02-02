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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak

Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi'nin galası yapıldı. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Kırmızıgül, duygularını, "Bu film, yola çıkışın ilk hikâyesi... Hilmi Topaloğlu’nun; benim, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikâyesi... Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâye, benim için hiç eskimeyecek" sözleriyle ifade etti

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  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; yılın merakla beklenen filmi 'Prestij Meselesi’nin galası gerçekleştirildi. Yılın galasına sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından ünlü isimler akın etti.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi’nde başrolleri Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaşırken, zengin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Melisa Döngel, Bülent Emrah Parlak, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Zafer Ergin, Celil Nalçakan, Murat Han, Levent Sülün ve Melek Baykal da yer aldı. 
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

    Geceye kızı Lavin Kırmızıgül ile katılan Mahsun Kırmızıgül ve filmin oyuncuları, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını belirten Mahsun Kırmızıgül, öncelikle projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN HİÇ ESKİMEYECEK"

    Mahsun Kırmızıgül, sözlerine, "Bu film, yola çıkışın ilk hikâyesi... Hilmi Topaloğlu’nun; benim, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikâyesi... Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâye, benim için hiç eskimeyecek" şeklinde devam etti.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "İNANARAK ÇEKTİĞİMİZ BİR FİLM"

    'Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri, gazetecilere, "İnanarak çektiğimiz bir film. Türk sineması için çok değerli..." açıklamasında bulundu.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "ÇOK EMEK HARCADIK

    Eser Yenenler, filme çok emek harcandığını söylerken, Aslıhan Güner ise bu kadar güzel bir hikâyenin ve kadronun içerisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

    "GÜZEL BİR BAŞARI HİKÂYESİ"

    Şebnem Bozoklu, filmin izleyicileri 1990’lı yıllara götüreceğini ve herkesin güzel bir başarı hikâyesi izleyeceğini belirtti.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "TARİFSİZ BİR MUTLULUK"

    Biran Damla Yılmaz, 'Prestij Meselesi'nin senaryosunu okurken çok heyecanlandığını söylediği hikâyenin içinde olmanın kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunun altını çizdi.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    "PRESTİJ MESELESİ' BENİ ESKİ YILLARA GÖTÜRDÜ"

    Gösterim sonrasında tebrikleri kabul eden Mahsun Kırmızıgül, önce Haluk Levent’i, ardından Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha Topaloğlu’nu ve tüm oyuncuları yanına davet etti. Haluk Levent, Semiha Topaloğlu ile olan anılarını misafirlerle paylaşırken, filmin kendisini eski yıllara götürdüğünü de söyledi.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan, yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği 'Prestij Meselesi', sinemaseverlerle yarın buluşacak.
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ - Mahsun Kırmızıgül
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Bülent Emrah Parlak
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Demet Akalın - Okan Kurt
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Melek Mosso - Haluk Levent
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Defne Samyeli
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Engin Hepileri - Beyza Şekerci Hepileri
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Funda Arar - Febyo Taşel
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Hamdi Alkan
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Çağlayan Topaloğlu
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Şevval Şahin - Murat Kazancıoğlu
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Meral Çetinkaya
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Yaşar İpek
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Didem Petekkaya - Erkan Petekkaya
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Ece Uslu
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Edis Görgülü
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Ercan Saatçi - Eda Tokcan 
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Orhan Gencebay
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Biran Damla Yılmaz - Aslıhan Güner
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Melisa Döngel
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Emre Kızılırmak
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Halil Ergün
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Mahmut Kırmızıgül
  • Mahsun Kırmızıgül: Benim için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacak - Magazin haberleri

    Zeynep Özyağcılar - Güzin Özyağcılar

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