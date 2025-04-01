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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Bir yarım eksik kaldı

        Mahsun Kırmızıgül: Bir yarım eksik kaldı

        Son dönemde hayatını kaybeden sevdikleri nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. 4 ay önce annesi Faike Bezencir'i toprağa veren Kırmızıgül, sanatçı dostlarının ölümüyle birlikte büyük acı yaşadığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:39
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Ramazan Bayramı’nda sevenleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluştu. Repertuvarında eski ve yeni şarkılara yer veren Kırmızıgül, ekranda şarkılarının seslendirdiği isimlerin resimlerini kullandı. Mahsun Kırmızıgül, birçok usta ismi sahnesinde şarkılarla andı.

        Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatını kaybeden sevdikleri nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. 4 ay önce annesi Faike Bezencir’i toprağa veren Kırmızıgül, sanatçı dostlarının ölümüyle birlikte büyük acı yaşadığını ifade etti.

        Volkan Konak’ın ölüm haberini İzmir'deki konserinde aldığını belirten Mahsun Kırmızıgül, “Son 6 aydır canımdan çok sevdiklerimi kaybettim, kendim de kaybettim. Dün akşam İzmir’de sahnedeyken acı haberi aldım. Volkan ağabeyi çok severdim. Konservatuvarda aynı dönemde okuduk. O benim üst devremdi. Dün akşam öğrendiğimde elim ayağım boşaldı. Bir sanatçı için en sevdiği yer olan sahnede alkışlar arasında gitti. Ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son dönemde ne tadımız kaldı ne tuzumuz kaldı, ne baharımız ne bayramımız kaldı. İçimdeki bu karanlığı nasıl aydınlığa çıkaracağım çok zorlanıyorum. Hayatımda ilk kez. Bu yaşıma geldim son 6 ayda yaşadıklarım benim için çok zordu, hala çok zor. Her gün bir sevdiğimin öldüğünü duyuyorum” diye konuştu.

        Böyle günlerde sahneye çıkmanın zor olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “Annemin ölümünden 8 gün sonra sahneye çıktım. Benim görevim bu. Orada her şeyi unutmak zorundayım. Bu akşam içim kan ağlıyordu ama insanlara istediklerini vermek zorundayım. Çünkü Türkiye’nin 7 bölgesinden, Avrupa’dan İran’dan, Azerbaycan’dan birçok yerden insan gelmiş. Görevimi yapmak zorundayım. Çok zorlandığım sahneler yaşıyorum” dedi.

        Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram’ı kaybetmenin kendisini derinden sarstığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle devam ettirdi; “Ferdi Tayfur, Edip Akbayram benim ustamdı. Benim idolümdü. Edip ağabeyin plağını aldığımda 7 yaşlarında bir çocuktum. İlk bir şarkının sözlerini kendim yazdım. Okuma yazmayı yeni öğrenmiştim. Onunla içimdeki müzik aşkını hissetmeye başladım ve ondan sonra şarkı söylemeye başladım. Yıllar sonra Edip ağabeyle yan yana geldik, dost olduk ağabey - kardeş olduk. Edip ağabey, gerçekten mükemmel bir adamdı. Ona çok başka üzüldüm. Bir yarım yarım, bir yarım eksik kaldı.”

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        #Mahsun Kırmızıgül
        #volkan konak
        #Edip Akbayram
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