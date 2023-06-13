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Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ adlı sinema filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Volkan Topal'ın filmin gösteriminin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti

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İHA
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, ‘Prestij Meselesi’ adlı sinema filminde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül ve yapımcı şirkete dava açmıştı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    MAHKEMEDE KAVGA ÇIKMIŞTI

    26 Ocak'taki ilk duruşmada Hilmi Topaloğlu'nun oğulları Gürkan Topaloğlu ve Okan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

    "BURAYA HANGİ YÜZLE GELDİN!"

    Gürkan Topaloğlu ile Okan Topaloğlu, "Neden dava açtın? 20 yıldır yoksun. Buraya hangi yüzle geldin!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    "BABAMIN KEMİKLERİNİ SIZLATAN ADAM!"

    Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu'na yönelik "Babamın kemiklerini sızlatan adam!" cümlelerini sarf etmişti.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    "AİLE DE BU FİLMİN DESTEKÇİSİ"

    Görülen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Aile benim yanımda. Hilmi Topaloğlu öldüğünden beri biz hiç ayrılmadık. Maddi ve manevi hep yanlarında oldum. Ailesi de bu filmin destekçisi ve filmde rol aldılar. Filmde konu olan ve itiraz edilen her şey gerçek. Bunu Hilmi Topaloğlu'nun eşi de doğruladı. İçeride kardeşiyle tartışma yaşayan oğulları 20 yıldır ortada yoktu, birden ortaya çıktı. Yıllardır arayıp, sormadı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    'Prestij Meselesi'ni, senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül yönetirken, filmde başrolleri ise Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin paylaştı.

    'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta gösterime çıkmıştı. Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle filmi gösterimden çıkarmıştı. Kırmızgül, 'Prestij Meselesi'ni 2 Haziran'da izleyicilerle tekrar buluşturdu. 
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    HİLMİ TOPALOĞLU HAKKINDA

    Hilmi Topaloğlu, 1952'de Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biri olan Topaloğlu'nun çocukluğu yoksulluk içinde geçmişti.

    AYAĞI KIRILINCA FUTBOLU BIRAKTI

    İlkokula devam ederken pazarlarda çalışan Hilmi Topaloğlu, daha sonra Sakarya'da bir restoranda önce bulaşıkçılık sonra komilik ve garsonluk yaptı. 1970'de Sakaryaspor'da bir sene futbol oynayan Topaloğlu, ayağı kırılınca yeşil sahalardan uzaklaşmak zorunda kaldı.

    1976'da İstanbula gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yapan Topaloğlu, Türkiye'nin en büyük gazinolarında da çalıştı.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    SEKTÖRE 1992'DE GİRMİŞTİ

    Müzik sektörüne 1992'de giren Hilmi Topaloğlu, kardeşi Mustafa Topaloğlu ve İstanbul'a ilk geldiğinden itibaren tanışıp, arkadaş olduğu Burhan Aydemir ile birlikte müzik firması kurmuştu.

    Bir müddet sonra Mustafa Topaloğlu firmadan ayrılırken, Hilmi Topaloğlu ise Burhan Aydemir ile birlikte yoluna 'Prestij Müzik' olarak devam etti. Ardından 1994'te Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.
  • Mahsun Kırmızıgül, 'Hilmi Topaloğlu' davasını kazandı - Magazin haberleri

    2003'TE VEFAT ETTİ

    Hilmi Topaloğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken 1 Eylül 2003'te hayatını kaybetti.

    Hilmi Topaloğlu'nun yaşadığı hayata ve müzik dünyasına ithafen aynı yıl 'Neredesin Firuze' adlı film çekilmişti.

    51 yaşında yaşamını yitiren Topaloğlu, evli ve üç erkek çocuk sahibiydi.

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