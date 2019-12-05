Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mahsun Kırmızgül, 'Mucize 2 Aşk'ı Duru adlı engelli bir çocuk için çekmiş.

Filmin çekilme hikâyesi şöyle;

İzmit'te yaşayan Duru, fizik tedavi görmeyi reddediyordu. Bir gün annesi, engelli 'Aziz' karakterinin ayağa kalktığı 2015 yapımı 'Mucize'yi izletti. 'Aziz'in ayağa kalkmasından etkilenen Duru, fizik tedavisi görmeyi kabul etti. Sonra "Aziz Ağabey, Mahsun Ağabey, ben size söz veriyorum, fizik tedaviyi kabul edeceğim ve en yakın zamanda ayağa kalkacağım" dediği videoyu Mahsun Kırmızıgül'e gönderdi. Kırmızıgül, bunun üzerine o ana kadar ikincisini düşünmediği filmi çekmeye karar verdi. Duru'yu arayarak "Senin için bu filmin ikincisini yazacağım. Sen de bana söz ver, ayağa kalkacaksın" dedi. Duru, bunun üzerine fizik tedavi görmeyi kabul etti. Hatta 'Mucize 2 Aşk'ta rol bile aldı.

Mahsun Kırmızıgül, 'Mucize 2 Aşk'ın galasında bu konuyla ilgili olarak "O küçük çocuk bende çok büyük bir pencere açtı. Aslında devam filmini düşünmüyordum. Bana şunu söylüyordu aslında; 'Aziz'in nasıl yürüdüğünü, nasıl ayağa kalktığını, anlat bize. O Duru, ayağa kalktı. Sevgili Duru eğer sen olmasaydın, böyle bir film gerçekten olmayacaktı. Ben bunu senin için yazdım. Burada gördüğün bütün oyuncu ağabeylerin ve ablaların senin için oynadı. Sen de verdiğin sözü tuttun, ayağa kalktın. İsterim ki bütün insanlara umut ol" dedi.

'Mucize 2 Aşk'ın galasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Galaya katılan ünlü isimler; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Cem Yılmaz, Hamdi Alkan, Burak Kut, Haluk Levent, Orhan Gencebay, Oktay Kaynarca, Murat Han, Polat Yağcı, Semiramis Pekkan, Seray Sever, Olgun Şimşek, Adem Kılıç, Manuş Baba, Funda Arar, Murat Ünalmış, Emre Kınay, Emel Müftüoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Cemal Okan, Timur Savcı, Burak Sağyaşar, Edip Akbayram, Ercan Saatçi, Mübariz Mansimov, Necati Kocabay, Nadide Sultan, Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Sarıgül.

Mahsun Kırmızıgül, heyecanlı olduğunu söyleyerek, "3,5 yıllık maraton benim için bugün sona eriyor. Filmim vizyona 6 Aralık'ta girecek. Söz bundan sonra seyircide ve sevgili dostlarımda" dedi. 140 Down sendormluya da rol veren Kırmızıgül, duygularını şöyle dile getirdi; "Bu insanlar kusurlu, engelli, sakat ya da özürlü değil. Bence bu insanlar özel insanlar. Biz ekip olarak bu insanların yanındayız. Zaten bu film de bizim için bir sosyal sorumluluk projesi. Diğer bütün filmlerimden ve Türk sinemasında bugüne kadar çekilen birçok filmden farklı bir yerde durduğunu izleyecek, göreceksiniz. Bazen yüreğiniz acıyacak, gözleriniz dolacak ama en önemlisi, düşüneceksiniz. Biz bunu vadediyoruz."

Fikret Kuşkan: Gurur duyuyorum

"Çok zorlu şartlarda, çok güzel bir şekilde bir araya geldik. Mahsun Bey'in yazmış olduğu ve devamını getirdiği bu filmde yer almaktan dolayı da büyük gurur duydum. Ayrıca ekibim adına da en alttan en üst departmana kadar gurur duyuyorum. Güzel ve başarılı bir film olduğuna inanıyorum, tek kare görmemiş olmama rağmen. Bana önce hikâyeyi anlatmıştır. Sonrasında senaryo gelmiştir. Zaten elimi uzatıp el sıkışmışımdır. Başarılı bir iş izleyeceğiz inşallah."

Biran Damla Yılmaz: Güçlü bir kadın hikâyesi

"Çok güçlü bir kadın hikâyesi, güçlü bir aşk hikâyesi çıkardık. Umarım siz de bizimle birlikte mucizelere tanık olursunuz. Biz sizi mucizelerin dünyasına davet ediyoruz."

Mert Turak: Keyifli bir süreç yaşadık

"Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Ayda Aksel, Şenay Gürler ile neredeyse Türk sinemasıyla çalışma fırsatı bulduğum ve Damla gibi rahat anlaşabildiğim bir partnerim olduğu için mutluyum. 140'ı aşkın down sendromlu arkadaşımızla çalıştık. Beraber oynadık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Benim için çok büyük bir deneyim oldu. Herkesi bekliyoruz."

Erdal Özyağcılar: Çok güzel bir prodüksiyon

"Sevgili Mahsun'un kafasından çıkardığı, yüreğiyle mayaladığı bir film. Bu ikinci film. Bir devam filmi gibi değil. Yani güzel ve çirkini anlatan bir film. Saf sevgiyle mucizelerin olduğunu anlatan bir film. Biz de burada kıyısından köşesinden başka damak tadında sevgiyi anlatıyoruz. Benim 28 seneden sonra, bu ikinci filmim. Şaşırdım kaldım. Çok güzel bir prodüksiyon."



Şenay Gürler: Onlar özel insanlar

"Artık seyirci de inanırsa bence muhteşem bir şey olacak. İnandığımız bir işin içinde olmak zaten çok keyifliydi. Şuna da katılıyorum; onlar engelli, özürlü, sakat değil. Gerçekten özel insanlar. İnsanlar çocuklarıyla birlikte bu filmi gelip izlesin. Buradaki saf sevgiyi, yardımlaşmayı, insanlar arasındaki ilişkiyi, 1960, 1970, 1980'lerdeki insanlar arasındaki sevgiyi görsünler istiyoruz."



Ali Sürmeli: Çok emek harcandı

"Güzel bir film oldu. Çok emek harcandı. Ben şahidim. İyi seyirler dilerim. Orada mutluluğu, mucizeyi, sevgiyi görecekler. Engelsiz olanları görecekler."

Ekrem İmamoğlu: Mahsun Bey'i kutluyorum. Bugüne kadar çektiği filmleri izledim. Bir özelliği var, topraklarımızı hissettiren bir ruhu var ve iyi senaryolar, iyi oyuncularla Anadolu'yu, bizim insanımızı, bizim olaylarımızı anlatıyor. Çok etkilendim. Bir filmin ders çıkarılan bir ruhu olunca, onu ben daha çok benimsiyorum. O bakımdan değerli. İlk filmde de muazzam bir oyunculuk vardı. Engelliyi oynayan arkadaşımız, yeni öğrendim, aynı zamanda bizim Şehir Tiyatroları'nın da oyuncusuymuş. Bu da beni çok mutlu etti. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vurdum. Hem Mahsun Bey'e eşlik ettim hem de oyuncumuza eşlik ettim. Yine içi mesaj dolu bir film. Aslında bugünlerde Türkiye'de engelsiz yaşamı ve engelli insanların hayata katılımını konuşurken, böyle mesaj dolu bir filme eşlik etmek istedim. Umuyorum bol seyircili bir süreci, sezonu olur.

Yılmaz Erdoğan: Hepimiz iyi arkadaşlarız. Birbirimize böyle günlerde destek vermemiz çok güzel. İnşallah hep böyle devam ederiz. Mahsun'un sinemasını çok beğeniyorum. Çok enteresan biri. Her filmde biraz daha gelişme kaydeden, çok önemli işler yapıyor. Umarım gişede de hem estetik hem gişe başarısı olarak iyi olur inşallah.

Cem Yılmaz:Mahsun'un çok uzun zamandır beklediğimiz filmi. Çok vefalı bir insan. Benim filmim vizyona girdiğinde çok desteğini gördüm. Koşarak geldim.

Orhan Gencebay:Mahsun'u biz sadece müzisyen, yorumcu olarak biliyorduk. Fakat meğer bu hüneri de varmış. Onu sonradan öğrendik. Harikalar yaratıyor. Çok güzel. Mahsun'u oğlum gibi severim. Başarılar diliyorum. Sinemada gerçekten büyük başarılara imza attı. Kutluyorum kendisini.