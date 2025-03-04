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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'den, Edip Akbayram açıklaması: Her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım

        Mahsun Kırmızıgül: Her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım

        Mahsun Kırmızıgül, Edip Akbayram'ın cenazesine neden katılamadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:06
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        "Her yolu denedim ama sonuç alamadım"
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        Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı 2 Mart'ta vefat etmişti. Usta müzisyen, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen veda töreninden sonra Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

        Cenazeye katılamayan Mahsun Kırmızıgül, daha önceden planlanan bir programı için yurt dışında olduğunu söyledi. "Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım" diyen Kırmızıgül, şunları söyledi: Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım.

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        Edip Akbayram ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim ağabeyimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur.

        Canım Edip ağabeyim... Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım... Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…

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        #Edip Akbayram
        #Mahsun Kırmızıgül
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