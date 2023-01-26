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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti

Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu, 'Prestij Meselesi' adlı filmde babasının itibarı zedelendiği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Topaloğlu'nun diğer iki oğlu Okan Topaloğlu ve Gürkan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kavgaya dönüştü

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  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün Hilmi Topaloğlu ile birlikte garibanlıktan starlığa uzanan yolculuklarını ve 90’lı yıllara damgasını vuran 'Prestij Müzik' ailesini konu alan film, 3 Şubat'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

    'Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri canlandırdı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    Volkan Topaloğlu, 'Prestij Meselesi'nde babası Hilmi Topaloğlu'nun itibarının zedelendiği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Topaloğlu, davada 'Prestij Meselesi'nin gösteriminin engellenmesini talep etmişti.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; dava bugün Çağlayan Adliyesi'nde başladı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Hilmi Topaloğlu'nun oğulları Gürkan Topaloğlu, Okan Topaloğlu ve Volkan Topaloğlu ile merhum yapımcının eşi Semiha Topaloğlu katıldı. Mahkemede Topaloğlu'nun oğulları arasında kavga çıktı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Hilmi Topaloğlu'nun diğer iki oğlu Gürkan Topaloğlu ve Okan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. 
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    "BURAYA HANGİ YÜZLE GELDİN!"

    Gürkan Topaloğlu ile Okan Topaloğlu, "Neden dava açtın? 20 yıldır yoksun. Buraya hangi yüzle geldin!" ifadelerini kullandı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    "BABAMIN KEMİKLERİNİ SIZLATAN ADAM!"

    Kardeşler arasında kavgaya dönüşen tartışma işte bu sözler üzerine çıktı. Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu'na yönelik "Babamın kemiklerini sızlatan adam!" cümlelerini sarf etti. 
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    "AİLE DE BU FİLMİN DESTEKÇİSİ"

    Görülen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Aile benim yanımda. Hilmi Topaloğlu öldüğünden beri biz hiç ayrılmadık. Maddi ve manevi hep yanlarında oldum. Ailesi de bu filmin destekçisi ve filmde rol aldılar. Filmde konu olan ve itiraz edilen her şey gerçek. Bunu Hilmi Topaloğlu'nun eşi de doğruladı. İçeride kardeşiyle tartışma yaşayan oğulları 20 yıldır ortada yoktu, birden ortaya çıktı. Yıllardır arayıp, sormadı" ifadelerini kullandı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    DAVA ERTELENDİ

    Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' adlı filmi için açılan dava 16 Şubat'a ertelendi.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    'Prestij Meselesi'ni, senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül yönetirken, filmde başrolleri ise Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin paylaştı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    BOYUT FİLM'DEN AÇIKLAMA

    Filmin yapımcısı Boyut Film, dün Volkan Topaloğlu'nun söz konusu iddiası ve açılan davayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

    Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün uzun yıllardır çekmeyi arzu ettiği, bir otobiyografi, bir umut hikayesi olarak 'Prestij Meselesi', tüm sinemaseverlerin son yıllarda büyük heyecan ve merakla beklediği bir filmdir. Hal böyleyken merhum Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal tarafından, 'Prestij Meselesi' filminin merhum Hilmi Topaloğlu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil eden sahneleri olduğu iddiası ile gösteriminin durdurulması, engellenmesi için İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nden tedbir talep edilmiştir.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül, bugüne kadar onlarca sinema filmine yönetmenlik yapmış, filmleri milyonlarca gişeye sahip bir yönetmen olarak, kendisinin müzik hayatında çok önemli bir yere sahip olan, 'Ağabey' diye hitap ettiği, onlarca ses sanatçısını keşfeden bir deha olan Hilmi Topaloğlu ile beraber geçtikleri o sihirli ve umut dolu yolun filmini de çekecekti. Ve çekti de...

    'Prestij Meselesi', sadece Mahsun Kırmızıgül’ün değil, onunla beraber Haluk Levent ve Özcan Deniz'in de binbir zorlukla ama umutlarını yitirmeden müzik dünyasında varoluş çabalarının, Hilmi Topaloğlu'nun sihirli dokunuşu ile milyonların sevdiği sanatçılar haline gelmelerinin hikâyesidir. Ve müzik piyasasının altın çağının yaşandığı Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı 1990'lı yılların başlarında resmeden, o dönem yüzlerce hit olmuş şarkının ve efsane olmuş ses sanatçısının izleyiciye hatırlatıldığı, birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol icra ettiği, yüzlerce sinema emekçisinin aylar süren emeği ile çekilmiş bir sinema filmidir.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    Filme merhum Hilmi Topaloğlu’nun eşi, iki oğlu ve ağabeyi Mustafa Topaloğlu da büyük destek vermiş, filmin ve Mahsun Kırmızıgül'ün yanında olarak Hilmi Topaloğlu'nun güzel anılarını yaşatmak için hep beraber çaba sarf etmişlerdir.

    'Prestij Meselesi', yönetmenin otobiyografisi olup, Hilmi Topaloğlu'nun hayat hikâyesi değildir. Film Hilmi Topaloğlu'nun manevi hatırasını ve ailesinin manevi duygularını zedeleyecek herhangi bir unsur taşımadığı gibi, Hilmi Topaloğlu'nun kıymetli anısına ve ışığına bir vefa duruşudur. 1990’lı yıllarda kamuya mal olmuş bir müzik şahsiyetini, yeni nesillere tanıtmak, sevenlerinin ve de en başta yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve ailesinin en büyük isteğidir.

    Eminiz ki kendisi de hayatta olsaydı sanat özgürlüğünün en büyük savunucusu olur ve filme sonsuz destek verirdi. Kısacası; 'Prestij Meselesi' sinema filmi Merhum Hilmi Topaloğlu ve ailesinin kişilik haklarını zedelemeyen aksine onun umut, heyecan ve müzik dehasına selam duran, çok keyifle izlenecek bir sinema filmi olup, filme karşı Volkan Topaloğlu tarafından girişilen bu olumsuz tutum için üzüntü duymaktayız.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    HİLMİ TOPALOĞLU HAKKINDA

    Hilmi Topaloğlu, 1952'de Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biri olan Topaloğlu'nun çocukluğu yoksulluk içinde geçmişti. 

    AYAĞI KIRILINCA FUTBOLU BIRAKTI

    İlkokula devam ederken pazarlarda çalışan Hilmi Topaloğlu, daha sonra Sakarya'da bir restoranda önce bulaşıkçılık sonra komilik ve garsonluk yaptı. 1970'de Sakaryaspor'da bir sene futbol oynayan Topaloğlu, ayağı kırılınca yeşil sahalardan uzaklaşmak zorunda kaldı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    1976'da İstanbula gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yapan Topaloğlu, Türkiye'nin en büyük gazinolarında da çalıştı.

    SEKTÖRE 1992'DE GİRMİŞTİ

    Müzik sektörüne 1992'de giren Hilmi Topaloğlu, kardeşi Mustafa Topaloğlu ve İstanbul'a ilk geldiğinden itibaren tanışıp, arkadaş olduğu Burhan Aydemir ile birlikte müzik firması kurmuştu.

    Bir müddet sonra Mustafa Topaloğlu firmadan ayrılırken, Hilmi Topaloğlu ise Burhan Aydemir ile birlikte yoluna 'Prestij Müzik' olarak devam etti. Ardından 1994'te Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' davasında kardeşler kavga etti - Magazin haberleri

    2003'TE VEFAT ETTİ

    Hilmi Topaloğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken 1 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. 

    Hilmi Topaloğlu'nun yaşadığı hayata ve müzik dünyasına ithafen aynı yıl 'Neredesin Firuze' adlı film çekilmişti.

    51 yaşında yaşamını yitiren Topaloğlu, evli ve üç erkek çocuk sahibiydi.

 

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