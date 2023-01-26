Filme merhum Hilmi Topaloğlu’nun eşi, iki oğlu ve ağabeyi Mustafa Topaloğlu da büyük destek vermiş, filmin ve Mahsun Kırmızıgül'ün yanında olarak Hilmi Topaloğlu'nun güzel anılarını yaşatmak için hep beraber çaba sarf etmişlerdir.



'Prestij Meselesi', yönetmenin otobiyografisi olup, Hilmi Topaloğlu'nun hayat hikâyesi değildir. Film Hilmi Topaloğlu'nun manevi hatırasını ve ailesinin manevi duygularını zedeleyecek herhangi bir unsur taşımadığı gibi, Hilmi Topaloğlu'nun kıymetli anısına ve ışığına bir vefa duruşudur. 1990’lı yıllarda kamuya mal olmuş bir müzik şahsiyetini, yeni nesillere tanıtmak, sevenlerinin ve de en başta yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve ailesinin en büyük isteğidir.



Eminiz ki kendisi de hayatta olsaydı sanat özgürlüğünün en büyük savunucusu olur ve filme sonsuz destek verirdi. Kısacası; 'Prestij Meselesi' sinema filmi Merhum Hilmi Topaloğlu ve ailesinin kişilik haklarını zedelemeyen aksine onun umut, heyecan ve müzik dehasına selam duran, çok keyifle izlenecek bir sinema filmi olup, filme karşı Volkan Topaloğlu tarafından girişilen bu olumsuz tutum için üzüntü duymaktayız.