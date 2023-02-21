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Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun (Topal) Anadolu'nun dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ele alan 'Prestij Meselesi' filminin gösterime girmesinin engellenmesi talebiyle görülen dava, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi

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AA
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen davalı Mahsun Kırmızıgül'ün avukatı Hatice Ufuk Sıtkı, filme yönelik tedbir talebinin reddedilmesini istedi.

    Davacı Volkan Topal'ın avukatı Adil Serdar Saçan ise tedbir kararı verilmesini talep etti.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    Mahkeme, davacı tarafın iddialarının İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    İlk duruşması 26 Ocak'ta yapılan dava konusu film, 3 Şubat'ta vizyona girmiş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gösterime ara verilmişti.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    DAVANIN KONUSU

    Hilmi Topal'ın oğlu Volkan Topal'ın avukatı Adil Serdar Saçan tarafından İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, babası ile Mahsun Kırmızıgül'ün önceden başka bir firmada ortaklık yaptıkları ve anlaşamayıp ortaklıklarını sonlandırdıkları anlatıldı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül'ün, Hilmi Topaloğlu aleyhinde beyanlarda bulunduğu ve öldürmekle tehdit ettiği yönünde iddialarının yer aldığı dilekçede, davalı şirketin Şubat 2023'te Hilmi Topaloğlu'nun hayatını konu alan bir film çekeceğini ilan ettiği ve filmin fragmanının yayınlandığı aktarıldı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    Bu filmde Hilmi Topaloğlu'nun evliyken sevgilileri olduğuna dair konuların bulunduğu aktarılan dilekçede, ünlü yapımcının hayatını konu alan filmin, kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül tarafından yapılmasına Volkan Topal'ın rıza göstermediği bildirildi.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    Volkan Topal'ın, babasının özel yaşamının ortaya dökülmesine asla rızası bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Merhumun sevgilileri olduğu iddiası gerçek dışı olduğu gibi senaryoda böyle bir olgunun olduğu iddiası bile özel yaşama açıkça müdahale oluşturmaktadır. Filmin gösterime girmesi halinde Hilmi Topaloğlu'nun özel yaşantısına açıkça müdahale olacak ve gecikme sebebiyle ciddi sakınca ve telafisi olanaksız zararlar doğacaktır" ifadesi kullanıldı.
  • Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı - Magazin haberleri

    Dilekçede, 3 Şubat 2023'te vizyona gireceği duyurulan filmin gösterime sunulmasının engellenmesine ilişkin teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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