Volkan Topal'ın, babasının özel yaşamının ortaya dökülmesine asla rızası bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Merhumun sevgilileri olduğu iddiası gerçek dışı olduğu gibi senaryoda böyle bir olgunun olduğu iddiası bile özel yaşama açıkça müdahale oluşturmaktadır. Filmin gösterime girmesi halinde Hilmi Topaloğlu'nun özel yaşantısına açıkça müdahale olacak ve gecikme sebebiyle ciddi sakınca ve telafisi olanaksız zararlar doğacaktır" ifadesi kullanıldı.