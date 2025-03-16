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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, üvey annesi Zühre Bazencir'in mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

        Mahsun Kırmızıgül, Zühre Bazencir'in mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

        6 Aralık 2024'te annesi Faike Arık'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'i kaybetmişti. Bazencir'in mezarını ziyaret eden Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:52
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        Gözyaşlarına boğuldu
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        Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberiyle sarsılmıştı.

        Zühre Bazencir
        Zühre Bazencir

        Yurt dışında olduğu için üvey annesinin cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'ye döner dönmez, soluğu Bingöl'de aldı.

        Zühre Bazencir'in mezarını ziyaret eden Mahsun Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu.

        Mahsun Kırmızıgül
        Mahsun Kırmızıgül
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        "BENİM İÇİN VEFA BORCUYDU"

        O anları sosyal medya hesabından 'Annem Annem' şarkısı ile paylaşan Mahsun Kırmızıgül; "Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yâd ettik" notuyla yayımladı.

        Mahsun Kırmızıgül daha sonra 6 Aralık 2024'te kaybettiği annesi Faike Arık'ın mezarını ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.

        Mahsun Kırmızıgül ve Faike Arık
        Mahsun Kırmızıgül ve Faike Arık

        "BUGÜN VARIZ YARIN YOKUZ"

        Mahsun Kırmızıgül, sözlerini; "Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı... Onu 6 Aralık’ta kaybettim. Ama zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor. Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum. Sanki hâlâ oradaydı… Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım ama geriye sadece bir boşluk kaldı; Derin ve tarifsiz bir özlem... Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi… Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor. Şu an dinlediğiniz 'Annem Annem' isimli eseri onun için bestelemiştim. Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum" ifadeleriyle sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mahsun Kırmızıgül
        #Zühre Bazencir
        #Faike Arık
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