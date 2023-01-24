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Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

Dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterilen Âşık Mahzuni Şerif’in hayatı sinema filmi haline getirilecek. Ünlü halk ozanının hayatının beyazperdeye yansımasını ailesi özellikle istedi

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  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Âşık Mahzuni Şerif - Yiğit Mahzuni 

    Özellikle son 10 yıldır büyük rağbet gören biyografi filmleri Türk sinemasına yeni bir kapı açtı.
    Birçok ünlü ismin hayatı beyazperdeye yansırken birçoğunun ailesiyle filmin yapımcıları arasında mahkeme koridorlarına kadar yansıyan anlaşmazlıklar yaşandı. 

     
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Âşık Mahzuni Şerif - Yiğit Mahzuni 

    Birçok biyografi filmi, izleyicilerle aile - yapımcı tartışmasının gölgesinde buluşurken ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ta daha önce emsali görülmemiş bir gelişme yaşandı.

    Neşet Ertaş’ın ailesinin itirazı üzerine ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ın gösterimi mahkemece yasaklandı. 

     

     
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmayan nadir biyografi filmlerinden biri Belgin Sarılmışer’in hayatını hikâye edinen ‘Bergen’ oldu.

    Sarılmışer Ailesi'nin onayıyla, hatta bilgi ve anılarla bezeli destekleriyle çekilen ‘Bergen’, 5.484.798 kişilik izleyici sayısıyla biyografi filmleri arasında en çok izlenen 3'üncü film oldu. 

     
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Hayatı beyazperdeye yansıyacak kişilerden biri de türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahsun Kırmızıgül'den, Murat Göğebakan ve Selda Bağcan'a kadar birçok şarkıcının seslendirdiği Âşık Mahzuni Şerif. 
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Yiğit Mahzuni 

    Ailesi Âşık Mahzuni Şerif’in hayatının filme çekilmesi için Almanya’da bulunan yapım ve dağıtım şirketi AF Media’nın sahibi Ali Fidan ile anlaştı. Âşık Mahzuni Şerif’in yaş dönemlerinden birini ise torunu Yiğit Mahzuni canlandıracak. 
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Ali Fidan ile Yiğit Mahzuni, Âşık Mahzuni Şerif, geçtiğimiz günlerde telif hakları konusunda Almanya'da anlaşma imzalayarak ünlü halk ozanının hayatının izleyicilere sunulması adına el sıkıştı. Filmin yönetmen ve başrol  oyuncularının kimler olacağı henüz belirlenmedi. 

     
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Âşık Mahzuni Şerif kimdir? 
    17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi.

     
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    1955’te Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okulu’na giren Âşık Mahzuni Şerif, bu okulda öğrenim görürken çantasında Alevi - Bektaşi ozanlarının şathiyye ve şiirleriyle ilgili kitaplarının çıkmasıyla okuldan atıldı.

    1961'de Kuleli Askeri Lisesi'ne girse de maddi zorluklardan ötürü bu okuldaki öğrenimi de yarım kaldı. 
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Âşık Mahzuni Şerif - Fatma Mahzuni

    İlki dayısının kızı, ikincisi İtalyan asıllı Sovina ve üçüncüsü Fatma Mahzuni olmak üzere 3 kez evlenen Âşık Mahzuni Şerif’in 8 çocuğu bulunuyor.

    Âşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002'de Almanya'nın Köln şehrinde 62 yaşındayken hayatını kaybetti.  
  • Mahzuni Şerif’in hayatı sinema perdesine yansıyacak

    Âşık Mahzuni Şerif’in en çok bilinen türküleri şunlar;
    • Dom Dom Kurşunu
    • Oy Bizim Eller 
    • Acı Doktor 
    • Yedin Beni
    • Yuh Yuh
    • Maraş'tan Bir Haber Geldi
    • Fadimem
    • Gül Yüzlüm
    • Ciğerparem
    • Mevlam Gül Diyerek
    • Merdo
    • Dostum Dostum
    • Han Sarhoş Hancı Sarhoş
    • Çeşmi Siyahım
    • Yalan Dünya
    • Ağlasam mı?
    • Abur Cubur Adam
    • Katil Amerika
    • Bu Mezarda Bir Garip Var 
    • Ekmek Kölesi 

     

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