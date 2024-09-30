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        Haberler Gündem Güncel Makine arızası yapan feribot Avşa Adası'na yanaştı | Son dakika haberleri

        Makine arızası yapan feribot Avşa Adası'na yanaştı

        Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları deniz trafiğini etkilerken, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, makine arızası nedeniyle Marmara Adası yerine Avşa Adası iskelesine yanaştı. Burada tahliye edilen yolcu ve araçlar bir başka feribotla Marmara Adası'na götürülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 01:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:16
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        Makine arızası yapan feribot Avşa Adası'na yanaştı
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        Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, Marmara Adası'na yolcu taşımak üzere saat 21.30'da Erdek ilçesinden hareket etti.

        DHA'nın haberine göre; yaklaşık 30 yolcu ve araçlarla birlikte denize açılan feribot, yolculuk boyunca olumsuz hava koşullarıyla mücadele etti.

        Bu sırada makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle feribot, Avşa Adası'na yöneldi. Burada iskeleye yanaşan feribottan tahliye edilen yolcu ve araçların daha sonra gelecek olan feribotla Marmara Adası'na götürüleceği öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #marmara adası
        #avşa adası
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