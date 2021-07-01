Malatya'da ele geçirildi: 18'inci yüzyıla ait yarı otomatik 0:00 / 0:00

DHA

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen bir adet tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Alman menşeli üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı 18'inci yüzyıla ait tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili H.B.G. gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili olarak Müze Müdürlüğü görevlileri ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

MAKARON OPERASYONU

Öte yandan tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan bir başka çalışmada Çöşnük Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve iş yerine ait müştemilatta yapılan aramalarda, on bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, yirmi bin 400 adet boş makaron, 990 deste sigara kağıdı ele geçirilirken şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.